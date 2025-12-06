Haberler

Trendyol Süper Lig: Eyüpspor: 1 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Legowski'nin ara pasıyla topla buluşan Umut Bozok'un altıpasın solundan yaptığı vuruşta kaleci Bilal Bayazıt topu çelmeyi başardı. Dönen topu iyi takip eden Emre Akbaba, kale önünde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

56. dakikada sol kanattan Cardoso'nun yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Onugkha topu kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Marcus Felipe'de kaldı.

70. dakikada Mendes'in pasında topla buluşan Bennes, ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. 1-1

87. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta topla buluşan Emre Akbaba, ceza sahası içi sağ tarafında pasını Seşlar'a bıraktı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Ogün Kamacı

Eyüpspor: Marcus Felipe, Serdar Gürler, Robin Yalçın, Emir Ortakaya (Svit Seşlar dk. 85), Nihad Mujakic, Taras Stepanenko, Mateusz Legowski, Denis Draguş, Emre Akbaba, Prince Ampem (Halil Akbunar dk. 72), Umut Bozok

Yedekler: Jankat Yılmaz, Samuel Saiz, Talha Ülvan, Metehan Altunbaş, Taşkın İlter, Yalçın Kayan, Baran Ali Gezek, Umut Meraş

Teknik Sorumlu: Atila Gerin

Kayserispor: Bilal Bayazıt, Aaron Opoku, Youssef Bennasser, Stefano Denswil, Lionel Carole (Arif Kocaman dk. 43, Dorukhan Toköz dk. 72), Furkan Soyalp, Laszlo Benes, Carlos Mane (Indrit Tuci dk. 82), Joao Mendes, Miguel Cardoso, German Onugkha (Talha Sarıarslan dk. 82)

Yedekler: Onurcan Piri, Mehmet Eray Özbek, Mustafa Tarık Obut, Kayra Cihan, Enes Melih Gökçek, Nurettin Korkmaz

Teknik Direktör: Radomir Djalovic

Goller: Emre Akbaba (dk. 51) (Eyüpspor), Laszlo Bennes (dk. 70) (Kayserispor)

Kırmızı kart: Joao Mendes (maç sonu) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Emir Ortakaya, Nihad Mujakic, Taras Stepanenko (Eyüpspor), Radomir Djalovic, Furkan Soyalp, Youssef Bennasser, Laszlo Benes (Kayserispor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
