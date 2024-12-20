Trendyol Süper Lig: Eyüpspor: 1 Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig 17. hafta açılış maçında Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşıyor.
Trendyol Süper Lig 17. hafta açılış maçında Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sol taraftan yaptığı ortada ceza sahası içinde En-Nesyri'nin kafa vuruşunda savunma topu son anda kornere çeldi.
25. dakikada Tadic'in sol taraftan ortasında arka direkte En-Nesyri'nin kafa vuruşunda kaleci Berke, meşin yuvarlağı kontrol etti.
26. dakikada Caner Erkin'in ortasında ceza yayına yakın bir noktadan Mame Thiam'ın pasında Ahmed Kutucu'nun ceza yayı içinden gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
45+4. dakikada sol taraftan topla çıkan Kostic'in içeri çevirdiği topta En-Nesyri'nin ceza sahası içerisinde dokunuşunda meşin yuvarlak uzak kale direği dibinden filelerle buluştu. 1-1
45+4. dakikada Fenerbahçe'nin golü sonrası yoğun itirazda bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, hakem Emre Kargın tarafından kırmızı kart ile tribüne gönderildi.
Hakemler: Emre Kargın, Abdullah Bora Özkara, Furkan Ürün
Eyüpspor: Berke Özer, Robin Yalçın, Luccas Claro, Ruben Vezo, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Melih Kabasakal, Halil Akbunar, Emre Akbaba, Ahmed Kutucu, Mame Thiam
Yedekler: Birkan Tetik, Samuel Saiz, Sinan Gümüş, Leo Dubois, Hüseyin Maldar, Prince Ampem, Emre Mor, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Gianni Bruno
Teknik Direktör: Arda Turan
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Filip Kostic, Fred, Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, İsmail Yüksek, Edin Dzeko, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Levent Mercan, Cenk Tosun, Yusuf Akçiçek, Allan Saint Maximin
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Goller: Ahmed Kutucu (dk. 26) (Eyüpspor) Youssef En-Nesyri (dk. 45+4) (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Arda Turan (dk. 45+4) (Teknik direktör) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Emre Akbaba, Ahmed Kutucu, Robin Yalçın, Caner Erkin (Eyüpspor) - İSTANBUL