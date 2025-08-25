Eyüpspor, Alanyaspor'u 1-0 Önde Bitirdi

Eyüpspor, Alanyaspor'u 1-0 Önde Bitirdi
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor, Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor, Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Yalçın Kayan'ın sol taraftan yaptığı ortada altıpas çizgisi önünde bulunan Seşlar, kafa vuruşu yaptı ve meşin yuvarlak ağlarla gönderdi. 1-0

13. dakikada Maestro'nun pasında topla buluşan Hwang, ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

22. dakikada Calegari'nin kafayla attığı pasta topla buluşan Mame Thiam, topla birlikte ceza sahasına girip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Eyüpspor: Marcos Felipe, Robin Yalçın, Luccas Claro, Mujakic, Calegari, Kerem Demirbay, Yalçın Kayan, Serdar Gürler, Seşlar, Draguş, Mame Thaim

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Emir Ortakaya, Emre Akbaba, Talha Ülvan, Umut Bozok, Mete Kaan Demir, Taşkın İlter, Ampem, Melih Kabasakal, Hamza Yiğit Akman

Teknik Direktör: Selçuk Şahin

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Nuno Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, Güven Yalçın, Jo Hwang, Sporar

Yedekler: Paulo Victor, Bedirhan Özyurt, İzzet Çelik, Efecan Karaca, Enes Keskin, Janvier, Fatih Aksoy, Ogundu, İbrahim Kaya, Viana

Teknik Direktör: Joao Pereira

Gol: Seşlar (dk. 1) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Calegari (Eyüpspor), Nuno Lima, Fidan Aliti, Fatih Aksoy (Corendon Alanyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
