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Trendyol Süper Lig Derbisinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-0 Geçti

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı konuk etti. İlk yarıda Galatasaray, Fenerbahçe karşısında 2-0'lık üstünlük sağladı. Goller, Dominik Livakovic'in kendi kalesine attığı gol ve Dries Mertens'in aşırtma vuruşuyla geldi.

- Trendyol Süper Lig : Fenerbahçe : 0 - Galatasaray : 2 (İlk yarı)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında derbide Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı, konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Dzeko'nun sol taraftan içeri çevirdiği topta Szymanski'nin ceza sahası içinde kaleyi karşıdan gören noktadan gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

18. dakikada Kaan Ayhan'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda Yunus Akgün topla buluştu. Bu oyuncunun pasında Sara'nın kale önünden çektiği şutta kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

20. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu Yunus Akgün'ün Torreira'ya indirdi. Bu oyuncunun ceza yayı gerisinden gelişine vuruşunda sağ kale direğine çarpan top, kaleci Livakovic'e de çarparak filelerle buluştu. 0-1

22. dakikada Szymanski'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Oosterwolde'nin karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Muslera golü engelledi.

28. dakikada Yunus Akgün'ün sol taraftan ortasında ceza sahası içindeki Osimhen'in göğüs pasında Mertens'in sol çaprazdan aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2

4+5. dakikada Maximin'in sol taraftan içeri çevirdiği topta Çağlar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Fred, İsmail Yüksek, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Rodrigo Becao, Sofyan Amrabat, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Youssef En Nesyri, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Samet Akaydin, Cenk Tosun

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün, Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Michy Batsuayi, Efe Akman, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Dominik Livakovic (dk. 20 k.k.), Dries Mertens (dk. 28) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe) Yunus Akgün, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan (Galatasaray)

Trendyol Süper Lig Derbisinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-0 Geçti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS KILIÇ - Spor

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