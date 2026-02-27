Haberler

Trendyol Süper Lig: Trabzonspor: 1 Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük ile karşılaştı ve ilk yarı 1-1 berabere sonuçlandı. Trabzonspor'un golünü Onuachu atarken, Karagümrük'ün golü Daniele Verde'den geldi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada defansın arkasına atılan uzun pasın ardından kaleci Onana ile karşı karşıya kalan Daniele Verde'nin vuruşunda top Onana'da kaldı.

20. dakikada Ozan Tufan'ın sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Onuachu, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

28. dakikada savunmanın hatasında ceza sahasına koşu yapan Daniele Verde'nin şutunda top Onana'nın sağından filelerle buluştu. 1-1

32. dakikada Muçi'nin ortasında kale sahası içindeki Onuachu'nun kafa vuruşunda top kaleci Grbic'de kaldı.

38. dakikada Oulai'nin ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Grbic, topu kurtardı.

Hakemler: Ali Yılmaz, Esat Sancaktar, Murat Ergin Gözütok

Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Nwaiwu, Savic, Batagov, Oulai, Bouchouari, Mustafa Eskihellaç, Muçi, Augusto, Onuachu

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Okay Yokuşlu, Nwakaeme, Lovik, Onualp Çakıroğlu, Umut Nayir, Pina, Zubkov, Salih Malkaçoğlu, Taha Emre İnce

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Fatih Karagümrük: Grbic, Lichnovsky, Biraschi (Anıl Çınar dk. 21), Mladenovic, Esgaio, Kranevitter, Bartuğ Elmaz, Daniele Verde, Shavy Babicka, Serginho, Sam Larsson

Yedekler: Furkan Bekleviç, Berkay Özcan, Kone, Yaya Onogo, Tiago Çukur, Fatih Kurucuk, Burhan Ersoy, Çağtay Kurukalıp, Ahmed Traore

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Goller: Onuachu (dk. 20) (Trabzonspor), Daniele Verde (dk. 28) (Fatih Karagümrük) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

