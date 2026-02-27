Trendyol Süper Lig: Trabzonspor: 1 Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük ile karşılaştı ve ilk yarı 1-1 berabere sonuçlandı. Trabzonspor'un golünü Onuachu atarken, Karagümrük'ün golü Daniele Verde'den geldi.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada defansın arkasına atılan uzun pasın ardından kaleci Onana ile karşı karşıya kalan Daniele Verde'nin vuruşunda top Onana'da kaldı.
20. dakikada Ozan Tufan'ın sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Onuachu, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
28. dakikada savunmanın hatasında ceza sahasına koşu yapan Daniele Verde'nin şutunda top Onana'nın sağından filelerle buluştu. 1-1
32. dakikada Muçi'nin ortasında kale sahası içindeki Onuachu'nun kafa vuruşunda top kaleci Grbic'de kaldı.
38. dakikada Oulai'nin ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Grbic, topu kurtardı.
Hakemler: Ali Yılmaz, Esat Sancaktar, Murat Ergin Gözütok
Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Nwaiwu, Savic, Batagov, Oulai, Bouchouari, Mustafa Eskihellaç, Muçi, Augusto, Onuachu
Yedekler: Onuralp Çevikkan, Okay Yokuşlu, Nwakaeme, Lovik, Onualp Çakıroğlu, Umut Nayir, Pina, Zubkov, Salih Malkaçoğlu, Taha Emre İnce
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Fatih Karagümrük: Grbic, Lichnovsky, Biraschi (Anıl Çınar dk. 21), Mladenovic, Esgaio, Kranevitter, Bartuğ Elmaz, Daniele Verde, Shavy Babicka, Serginho, Sam Larsson
Yedekler: Furkan Bekleviç, Berkay Özcan, Kone, Yaya Onogo, Tiago Çukur, Fatih Kurucuk, Burhan Ersoy, Çağtay Kurukalıp, Ahmed Traore
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Goller: Onuachu (dk. 20) (Trabzonspor), Daniele Verde (dk. 28) (Fatih Karagümrük) - TRABZON