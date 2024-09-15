Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ve Beşiktaş 1-1 Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, evinde Beşiktaş ile karşılaştı ve mücadele 1-1 berabere sonuçlandı. Trabzonspor'un golünü Okay atarken, Beşiktaş'tan Fernandes eşitliği sağladı. Maçta Visca kırmızı kart gördü.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor evinde karşılaştığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada Masuaku'nun yerden pasında ceza sahası içinde Rafa Silva'nın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
74. dakikada Masuaku'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
90. dakikada sağ çaprazdan Muçi'nin vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+5. dakikada Muçi'nin uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Denswill, Eren Elmalı (Arif Boşluk dk. 90+4), Mendy, Okay Yokuşlu, Bardhi (Cihan Çanak dk. 46), Vısca, Orsic (Draguş dk. 46, Lundstram dk. 90+4), Banza (Muhammed Cham dk. 79) (Ozan Tufan dk. 90)
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Serdar Saatçı, Batahov, Poyraz Efe Yıldırım
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson (Onur Bulut dk. 79), Paulista, Udoukhai, Masuaku, Musrati (Muçi dk. 67), Fernades (Salih Uçan dk. 88), Joao Mario, Rafa Silva, Rashica (Semih Kılıçsoy dk. 67), Immobile (Mustafa Hekimoğlu dk. 79)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Tayyip Sanuç, Zaynutdinov, Emirhan Topçu, Onana
Teknik Direktör: Giovanni Van Bronckhorst
Goller: Okay (dk. 17) (Trabzonspor), Fernandes (dk. 40) (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Visca (dk. 12)
Sarı kartlar: Masuaku, Musrati, Mert Günok (Beşiktaş), Enis Bardhi, Uğurcan Çakır (Trabzonspor) - TRABZON