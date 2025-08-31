Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Samsunspor'u 1-0 Önde Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, sahasında Samsunspor ile karşılaştı ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Golünü Onuachu ile bulan bordo-mavililer, maçta birçok tehlikeli pozisyon da yakaladı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, sahasında Samsunspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Olaigbe'nin ceza sahası dışından sert şutunda top kaleci Okan'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
16. dakikada Zubkov'un sağ taraftan ortasında Onuachu kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
20. dakikada Yunus Emre Çiftçi'nin ceza sahası dışından vuruşunda top Uğurcan'da kaldı.
37. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Augusto'nun sağ çaprazdan vuruşunda top direkten göre döndü.
45+4. dakikada Zubkov'un pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Augusto'dan önce Drongelen topa müdahale ederek tehlikeyi önledi.
Hakemler: Adnan Kaya Deniztepe, Bersan Duran, Serkan Çimen
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pina (Arif Boşluk dk. 27), Savic, Batahov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Folcarelli, Zubkov, Olaigbe, Augusto, Onuachu
Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Visca, Ozan Tufan, Sikan, Baniya, Serdar Saatçı, Cihan Çanak, Salih Malkaçoğlu, Boran Başkan
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Samsunspor: Okan Koçuk, Zeki Yavru, Satka, Drongelen, Logi Tomasson, Yunus Emre Çiftçi, Makoumbou, Musaba, Emre Kılıç, Nicham, Mouandilmadji
Yedekler: Posiiadaha, Mendes, Celil Yüksel, Soner Aydoğdu, Dimata, Holse, Polat Yaldır, Borevkovic, Soner Gönül, Afonso Sousa
Teknik Direktör: Thamas Reis
Gol: Onuachu (dk. 16) (Trabzonspor)
Sarı kart: Onuachu (Trabzonspor) - TRABZON