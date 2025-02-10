Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem
Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi

Trump'ın Gazze planına Ahmed Şara'dan dikkat çeken tepki
Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi

Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
Suriye yönetimi, Rus askerlerinin Tartus üssüne girişine izin vermedi

Suriye yönetiminden Putin'in küplere bindirecek hamle

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Eyüpspor'u 1-0 Yendi

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Eyüpspor'u 1-0 Yendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, Eyüpspor'u 59. dakikada Lundstram'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Maçta Trabzonspor'un birçok önemli fırsatı değerlendiremediği görüldü.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada sol taraftan gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme'nin ceza sahası içine yerden gönderdiği topu iyi takip eden Lundstram'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 1-0

67. dakikada Emre Mor'un ceza sahası dışından şutunda direğe çarpan top auta çıktı.

86. dakikada Sikan'ın ceza sahası dışında ayağının içiyle vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Hakemler: Mehmet Türkmen, Bersan Duran, Mustafa Savranlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Lundstram, Umut Güneş (Ozan Tufan dk.46), Zubkov (Cham dk.46), Vısca (Cihan Çanak dk. 90+3), Nwakaeme (Enis Destan dk. 90+3), Banza (Sikan dk.85)

Yedekler: Muhammed Taha Tepe, Serkan Asan, Serdar Saatçi, Salih Malkaçoğlu, Ali Şahin Yılmaz

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Eyüpspor: Berke Özer, Ruben Vezo, Robin Yalçın, Lucas Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal (Emre Akbaba dk. 63), Emre Mor, Yalçın Kayan (Dorukhan Toköz dk. 78), Tayfur Bingöl (Umut Bozok dk. 75), Ampem, Mame Thiam

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Erdem Gökçe, Halil Akbunar, Hüseyin Maldar, Batuhan Uzgül, Hamza Akman

Teknik Direktör: Arda Turan

Gol: Lundstram (dk.59) (Trabzonspor)

Sarı kart: Emre Akbaba (Eyüpspor) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

İşte yeniden beyaza bürünen İstanbul'dan görüntüler
img

Olaylı maçın hakemi Oğuzhan Çakır hakkında bomba iddia
img

Suriye yönetiminden Putin'in küplere bindirecek hamle
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sebebini Şenol Güneş açıkladı: Eren Elmalı'nın Galatasaray'a transferi iptal oldu

Galatasaray'a transferi iptal oldu! Sebebini Şenol Güneş açıkladı
Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler

Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
Türk dizisinde iğrenç sahne! Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu

Türk dizisinde iğrenç sahne
Eskişehir'de kendisinden haber alınamayan adamı fareler yemiş

Kendisinden haber alınamayan adamı fareler yemiş
İstanbul Valisi Davut Gül'ün adı bakanlık için geçiyor

Kabinede 4 isme çizik! Davut Gül sürprizi olursa şaşırmayın
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın çocuklarına verdikleri isim şaşırttı

Çocuklarına verdikleri isim şaşırttı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.