Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Eyüpspor'u 1-0 Yendi
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, Eyüpspor'u 59. dakikada Lundstram'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Maçta Trabzonspor'un birçok önemli fırsatı değerlendiremediği görüldü.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada sol taraftan gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme'nin ceza sahası içine yerden gönderdiği topu iyi takip eden Lundstram'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 1-0
67. dakikada Emre Mor'un ceza sahası dışından şutunda direğe çarpan top auta çıktı.
86. dakikada Sikan'ın ceza sahası dışında ayağının içiyle vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
Hakemler: Mehmet Türkmen, Bersan Duran, Mustafa Savranlar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Lundstram, Umut Güneş (Ozan Tufan dk.46), Zubkov (Cham dk.46), Vısca (Cihan Çanak dk. 90+3), Nwakaeme (Enis Destan dk. 90+3), Banza (Sikan dk.85)
Yedekler: Muhammed Taha Tepe, Serkan Asan, Serdar Saatçi, Salih Malkaçoğlu, Ali Şahin Yılmaz
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Eyüpspor: Berke Özer, Ruben Vezo, Robin Yalçın, Lucas Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal (Emre Akbaba dk. 63), Emre Mor, Yalçın Kayan (Dorukhan Toköz dk. 78), Tayfur Bingöl (Umut Bozok dk. 75), Ampem, Mame Thiam
Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Erdem Gökçe, Halil Akbunar, Hüseyin Maldar, Batuhan Uzgül, Hamza Akman
Teknik Direktör: Arda Turan
Gol: Lundstram (dk.59) (Trabzonspor)
Sarı kart: Emre Akbaba (Eyüpspor) - TRABZON