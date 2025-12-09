Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı
14 Aralık Pazar günü Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu. Farklı fiyat aralıklarında biletler tükenmek üzere.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.
Papara Park'ta oynanacak karşılaşmanın biletleri VIP Platinum-B 9 bin, VIP Platinum A-C 7 bin 500, VIP Gold 5 bin, VIP Silver 3 bin 500, Batı tribün 1200, Doğu tribün bin, Mattia Ahmet Minguzzi Tribün 900, Güney-Kuzey kale arkası ise 500 liradan satışa çıkarıldı.
Öte yandan, taraftarların bu maça ilgisi dolayısıyla Atatürk Alanı'ndaki satış gişesinin önünde kuyruk oluştu.
Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor