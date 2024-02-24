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Trendyol Süper Lig'de Konyaspor, Hatayspor'u 2-0 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Maçta Soner Dikmen ve Oğulcan Ülgün'ün attığı gollerle Konyaspor galibiyete ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 2-0'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Konyaspor'un rakip yarı alanda kazandığı topta Ethemi pasını Çikalleshi'ye aktardı. Çikalleshi'nin ceza sahası içine girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

51. dakikada Guilherme'nin sağ taraftan kullandığı kornerde direkte bulunan Soner'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

55. dakikada Ethemi'nin ceza sahası içerisinde son çizgiye inerek kale önünde önüne koşu yapan Oğulcan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

75. dakikada Hatayspor'da orta sahanın ilerisinden topu alan Doğukan'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

Hakemler: Zorbay Küçük, Bahtiyar Birinci, Murat Temel

Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz (Uğurcan Yazğılı dk. 46), Damjanovic, Hadebe (Ethemi dk. 46), Guilherme, Nzonzi, Prip, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün (Adil Demirbağ dk. 71), Ndao (Yasir Subaşı dk. 90+6), Çikalleshi (Junior dk. 62)

Yedekler: Deniz Ertaş, Cicaldau, Muhammet Demir, Yunus Mallı, Moreno

Teknik Direktör: Fahrudin Omerovic

Hatayspor: Erce, Rivas, Kilama, Maksimovic, Cemali Sertel (Doğukan Sinik dk. 71), Massanga, Görkem Sağlam (Dadashov dk. 71), Boudjemaa (Pedro dk. 60), Ömer Faruk (Kerim Alıcı dk. 60), Fernandes (Strandberg dk. 80), Halil Dervişoğlu

Yedekler: Bekaj, Abdulkadir Parmak, Burak Yılmaz, Hodzic, Oğuzhan Matur

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Goller: Soner Dikmen (dk. 51), Oğulcan Ülgün (dk. 55) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Kilama, Erce, Pedro (Hatayspor), Damjanovic, Ahmet Oğuz, Oğulcan Ülgün, Slowik, Junior, Ethemi (Konyaspor) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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