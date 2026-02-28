Trendyol Süper Lig: Kocaelispor: 0 Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig 24. hafta karşılaşmasında Kocaelispor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada sağ kanattan topu taşıyan Agyei çizgiye indi ve topu ceza sahasına orta yaptı. Savunmada Ndidi araya girdi ve top kaleci Ersin'de kaldı.

28. dakikada konuk takım sağdan Cengiz ile köşe vuruşu kullandı. Arka direkte savunmanın uzaklaştırdığı topla buluşan Agbadou kaleyi düşündü ancak şut üstten auta çıktı.

32. dakikada soldan atak geliştiren konuk ekipte topu taşıyan Rıdvan kale sahasına orta yaptı. Ön direğe hareketlenen Hyeon-Gyu Oh'nun vuruşunda top uzak köşeden dışarı gitti.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Cihan Aydın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Osman Gökhan Bilir

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Botond Balogh, Hrvoje Smolcic, Anfernee Dijksteel, Habib Ali Keita, Cafumana Show, Karol Linetty, Daniel Agyei, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun

Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Muharrem Cinan, Ahmet Sağat, Deniz Ceylan, Darko Churlinov, Furkan Gedik, Samet Yalçın, Can Keleş, Joseph Nonge Boende, Rigoberta Rivas

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Kristjan Murillo, Agbadou, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Asllani, Ndidi, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, Junior Olaitan, Hyeon-Gyu Oh

Yedekler: Devis Vazguez, Milot Rashica, Salih Uçan, Kartal Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Yasin Özcan, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Sorumlu: Murat Kaytaz - KOCAELİ

