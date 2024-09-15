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Trendyol Süper Lig'de Golsüz Beraberlik

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Corendon Alanyaspor, A. Hatayspor ile oynadığı maçta ilk yarıyı golsüz beraberlikle kapattı. Mücadelede her iki takım da çeşitli fırsatlar yakaladı, ancak gol atmayı başaramadı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında A. Hatayspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

21. dakikada Görkem Sağlam'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde kaleci Ertuğrul Taşkıran top Strandberg'e gelmeden uzaklaştırdı.

29. dakikada Görkem Sağlam'ın sol kanatta kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Calvo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

43. dakikada sol kanatta gelişen Hatayspor atağında topla ceza sahası içerisine giren Fernandes'in şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

Hakemler: Ozan Ergün, Süleyman Özay, Ogün Kamacı

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Augusto, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Hwang

Yedekler: Cordova, Serdar Dursun, Rony Lopes, Janvier, Fatih Aksoy, Buluthan Bulut, Bera Çeken, Mert Furkan Bayram, Juan, Yusuf Karagöz

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Massanga, Diack, Görkem Sağlam, Mendes, Rivas, Strandberg

Yedekler: Abdulkadir Parmak, Bamgboye, Aboubakar, Bekaj, Rui Pedro, Burak Yılmaz, Selimcan Temel, Kerim Alıcı, Cengiz Demir, Boutobba

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller:

Sarı kartlar: Balkovec, Makouta, Lima (Alanyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Hatayspor Futbol Yaşam Spor

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