Trendyol Süper Lig'de Golsüz Beraberlik
Corendon Alanyaspor, A. Hatayspor ile oynadığı maçta ilk yarıyı golsüz beraberlikle kapattı. Mücadelede her iki takım da çeşitli fırsatlar yakaladı, ancak gol atmayı başaramadı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında A. Hatayspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
21. dakikada Görkem Sağlam'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde kaleci Ertuğrul Taşkıran top Strandberg'e gelmeden uzaklaştırdı.
29. dakikada Görkem Sağlam'ın sol kanatta kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Calvo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
43. dakikada sol kanatta gelişen Hatayspor atağında topla ceza sahası içerisine giren Fernandes'in şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
Hakemler: Ozan Ergün, Süleyman Özay, Ogün Kamacı
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Augusto, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Hwang
Yedekler: Cordova, Serdar Dursun, Rony Lopes, Janvier, Fatih Aksoy, Buluthan Bulut, Bera Çeken, Mert Furkan Bayram, Juan, Yusuf Karagöz
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Massanga, Diack, Görkem Sağlam, Mendes, Rivas, Strandberg
Yedekler: Abdulkadir Parmak, Bamgboye, Aboubakar, Bekaj, Rui Pedro, Burak Yılmaz, Selimcan Temel, Kerim Alıcı, Cengiz Demir, Boutobba
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller:
Sarı kartlar: Balkovec, Makouta, Lima (Alanyaspor) - ANTALYA