Trendyol Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 Kasımpaşa: 2 (ilk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Gençlerbirliği ve Kasımpaşa maçı 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. İlk yarıda Kasımpaşa'nın Adrian Benedyczak'ın golleriyle öne geçtiği, ancak Gençlerbirliği'nin Adama Traore ve Dimitrios Goutas ile eşitliği sağladığı belirtildi.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 2-2'lik beraberlikle noktalandı.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
1. dakikada Fousseni Diabate'nin attığı pasta defans arkasına sarkan Adrian Benedyczak topu ağlara gönderdi. 1-0
12. dakikada penaltıda topun başına gelen Adrian Benedyczak fileleri havalandırdı. 2-0
31. dakikada Metehan Mimaroğlu, serbest vuruşta meşin yuvarlağı Oğulcan Ülgün'e pasladı. Oğulcan'ın şutu yandan dışarı gitti.
42. dakikada Abdurrahim Dursun'un ortasını Oğulcan Ülgün karşılayarak kale sahasına çevirdi. Adama Traore'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1
45+3. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun serbest vuruştan açtığı ortada Dimitrios Goutas meşin yuvarlağı kafayla kaleye gönderdi. 2-2
Stat: Eryaman
Hakemler: Cihan Aydın, Furkan Ürün, Süleyman Özay
Gençlerbirliği: Ricardo Velho, Pedro Pereira, Dimitrios Goutas, Zan Zuzek, Abdurrahim Dursun, Oğulcan Ülgün, Tom Dele-Bashiru, Adama Traore, Franco Tongya, Metehan Mimaroğlu, Sekou Koita (Cihan Çanak dk. 14)
Yedekler: Erhan Erentürk, Samed Onur, Göktan Gürpüz, Furkan Ayaz Özcan, Matej Hanousek, Ousmane Diabate, Ensar Kemaloğlu, Fıratcan Üzüm, Yiğit Hamza Aydar
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Kamil Ahmet Çörekçi, Adem Aorus, Godfried Frimpong, Kerem Demirbay, Andri Baldursson, İrfan Can Kahveci, Fousseni Diabate, Mortadha Ben Ouanes, Adrian Benedyczak
Yedekler: Ali Yanar, Eyüp Aydın, Cafu, Ali Yavuz Kol, Kubilay Kanatsızkuş, Jim Allevinah, Nicholas Opoku, Cenk Tosun, Emre Taşdemir, Habib Gueye
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Adrian Benedyczakk (dk. 1 ve 12 pen.) (Kasımpaşa), Adama Traore (dk. 42), Dimitrios Goutas (dk. 45+3) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Erhan Erentürk, Zan Zuzek, Franco Tongya, Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği) Kamil Ahmet Çörekçi, Godfried Frimpong, İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa) - ANKARA