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Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında ilk yarıyı 5-0 önde kapattı

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe-Eyüpspor maçının ilk yarısı, ev sahibi Fenerbahçe'nin 5-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İlk yarıda Greenwood penaltıdan, Muric iki kez, Guendouzi ve İrfan Can Kahveci gol attı.

Stat: Chobani

Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Salih Mazlum, Kerem İlitangil

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Muric

Eyüpspor : Moldovan, Talha Ülvan, Anıl Yaşar, Jules, Giordano, Massanga, Boutobba, Costa, Raux Yao, Michalak, Abdullahi

Goller: Dk. 5 Greenwood (Penaltıdan), Dk. 7 ve 21 Muric, Dk. 38 Guendouzi, Dk. 45+1 İrfan Can Kahveci ( Fenerbahçe )

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Fenerbahçe- Eyüpspor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 5-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

3. dakikada Fenerbahçe, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Maçın 30. saniyesinde ceza sahası içinde Costa ile girdiği ikili mücadele Muric yerde kaldı. Pozisyonu devam ettiren hakem Kadir Sağlam, oyunun durmasının ardından VAR hakemlerinin uyarısıyla inceleme yapmak üzere saha kenarına geldi. VAR monitöründen pozisyonu izleyen hakem Sağlam, penaltı kararı verdi.

5. dakikada penaltı atışını kullanan Greenwood, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

7. dakikada sarı-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin pasıyla savunmanın arkasına sarkan ve ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, bekletmeden meşin yuvarlağı arka direkteki Muric ile buluşturdu. Muric, boş kaleye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0

21. dakikada Fenerbahçe üçüncü golü buldu. Sağdan ceza sahasına giren Greenwood'un şutunda, meşin yuvarlak kaleci Moldovan'dan döndü. Muric, dönen topu altıpasın içinde tamamlayarak filelerle buluşturdu: 3-0

38. dakikada ev sahibi ekip, dört farklı üstünlük yakaladı. İrfan Can Kahveci'nin yerden pasında Guendouzi'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 4-0

45+1. dakikada sarı-lacivertliler farkı 5'e çıkardı. Greenwood'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci, yakın direğe yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 5-0

Fenerbahçe, mücadelenin ilk yarısını 5-0 önde bitirdi.

Kaynak: AA
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