Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor, Başakşehir ile Karşılaşıyor
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında ikas Eyüpspor, yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Zorbay Küçük yönetecek.
Geride kalan 3 haftadaki tek galibiyetini geçtiğimiz hafta Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenerek alan ikas Eyüpspor; TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş ile oynadığı müsabakalardan mağlubiyetle ayrılmıştı.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor