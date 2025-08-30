Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor, Başakşehir ile Karşılaşıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında ikas Eyüpspor, yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında ikas Eyüpspor, yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Zorbay Küçük yönetecek.

Geride kalan 3 haftadaki tek galibiyetini geçtiğimiz hafta Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenerek alan ikas Eyüpspor; TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş ile oynadığı müsabakalardan mağlubiyetle ayrılmıştı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Belediye Başkanı, zabıtaların sırtında sopa kırdı

Belediye Başkanı, zabıtaların sırtında sopa kırıp tekme tokat dövdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizde kaza geçiren İrem Helvacıoğlu, düğüne boyunlukla geldi

"Felç kaldım sandım" demişti! Kazadan sonra ilk kez görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.