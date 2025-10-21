Haberler

Trendyol Süper Lig'de Erteleme Maçlarının Hakemleri Belirlendi

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, yarın oynanacak 3. hafta erteleme maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Maçlar ve hakem atamaları da duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Avrupa maçları dolayısıyla ligde ertelenen karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş: Ozan Ergün

20.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: Ali Yılmaz

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
