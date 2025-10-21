Trendyol Süper Lig'de Erteleme Maçlarının Hakemleri Belirlendi

Trendyol Süper Lig'de yarın oynanacak 3. hafta erteleme maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Avrupa maçları dolayısıyla ligde ertelenen karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş: Ozan Ergün

20.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: Ali Yılmaz