Trendyol Süper Lig'de Erteleme Maçlarının Hakemleri Belirlendi
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, yarın oynanacak 3. hafta erteleme maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Maçlar ve hakem atamaları da duyuruldu.
Trendyol Süper Lig'de yarın oynanacak 3. hafta erteleme maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Avrupa maçları dolayısıyla ligde ertelenen karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş: Ozan Ergün
20.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: Ali Yılmaz
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor