Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor, Konyaspor'u 1-0 önde tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, konuk ekibin Ogundu'nun 28. dakikada attığı golle 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Halil umut Meler, Hüseyin Aylak, Ali Can Alp
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Andzouana, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Bazoer, Ndao, Melih İbrahimoğlu, Bjorlo, Bardhi, Umut Nayir
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Enes Keskin, Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya, Ogundu, Hwang
Sarı kartlar: Dk. 44 Bjorlo (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 45+1 Makouta (Corendon Alanyaspor)
Gol: Dk. 28 Ogundu (Corendon Alanyaspor)
14. dakikada Umut Nayir'in ara pasına hareketlenen Ndao'nun ceza sahası içinden şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, iki hamlede topa sahip oldu.
28. dakikada konuk ekip öne geçti. Orta saha önünde Enes Keskin'in pasında topla hareketlenen Ogundu, çalımlarla girdiği ceza sahasında yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu: 0-1.
34. dakikada Guilherme'nin sol köşe gönderinden kullandığı korner atışında altı pas üstünde yükselen Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda top, az farkla dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Corendon Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.