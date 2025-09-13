Haberler

Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor, Konyaspor'u 1-0 önde tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, konuk ekibin Ogundu'nun 28. dakikada attığı golle 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Halil umut Meler, Hüseyin Aylak, Ali Can Alp

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Andzouana, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Bazoer, Ndao, Melih İbrahimoğlu, Bjorlo, Bardhi, Umut Nayir

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Enes Keskin, Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya, Ogundu, Hwang

Sarı kartlar: Dk. 44 Bjorlo (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 45+1 Makouta (Corendon Alanyaspor)

Gol: Dk. 28 Ogundu (Corendon Alanyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor müsabakasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle bitti.

14. dakikada Umut Nayir'in ara pasına hareketlenen Ndao'nun ceza sahası içinden şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, iki hamlede topa sahip oldu.

28. dakikada konuk ekip öne geçti. Orta saha önünde Enes Keskin'in pasında topla hareketlenen Ogundu, çalımlarla girdiği ceza sahasında yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu: 0-1.

34. dakikada Guilherme'nin sol köşe gönderinden kullandığı korner atışında altı pas üstünde yükselen Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda top, az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Corendon Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Spor
