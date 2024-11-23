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Trendyol Süper Lig'de Bodrum FK - Galatasaray Maçında VAR Onur Özütoprak

Trendyol Süper Lig'de Bodrum FK - Galatasaray Maçında VAR Onur Özütoprak
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Bugün saat 19.00'da Bodrum Şehir Stadyumu'nda oynanacak Bodrum FK ile Galatasaray karşılaşmasında Video Yardımcı Hakem (VAR) Onur Özütoprak olarak belirlendi.

Trendyol Süper Lig'de bugün Bodrum FK ile Galatasaray arasında oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Onur Özütoprak oldu.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bugün saat 19.00'da Bodrum FK ile Galatasaray karşılaşacak. Bodrum Şehir Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Metoğlu'nun yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Mehmet Kısal yapacak. Dördüncü hakem ise Yiğit Arslan olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturacak. AVAR'da ise Serkan Çimen görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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