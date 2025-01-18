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Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ve Samsunspor'un İlk Yarısı 0-0 Beraber Bitti

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Samsunspor'u konuk etti. Maçın ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı. İki takım da önemli pozisyonlar yakaladı ancak net bir gol bulamadı.

- Trendyol Süper Lig : Beşiktaş : 0 - Samsunspor : 0 (İlk yarı)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Samsunspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Samsunpor'un çıkarken kaptırdığı topta araya giren Al-Musrati'nin dokunduğu top Immobile'de kaldı. Immobile'nin ceza sahası dışında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

40. dakikada Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda topu önünde bulan Emre Kılınç, ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Hakemler: Kadir Sağlam, Deniz Caner Özaral, Osman Gökhan Bilir

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Rahsica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Chamberlain, Yakup Arda Kılıç, Muçi, Cher Ndour, Can Keleş, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe

Samsunspor: Okan Kocuk, Schindler, Satka, Rick van Drongelen, Marc Bola, Bennasser, Ntcham, Muja, Holse, Emre Kılınç, Mouandilmadji

Yedekler: Halil Yeral, Nanu, Celil Yüksel, Soner Aydoğdu, Dimata, Muhammet Ali Özbaskıcı, Laura, Soner Gönül, Ercan Kara, Yunus Emre Çift

Teknik Direktör: Thomas Reis

Sarı kart: Rick van Drongelen (Samsunspor)

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ve Samsunspor'un İlk Yarısı 0-0 Beraber Bitti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES GÜMÜŞ - Spor
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