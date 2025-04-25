Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ve Atakaş Hatayspor Beraber Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda goller Abdülkadir Parmak ve Immobile'den geldi.
- Trendyol Süper Lig : Beşiktaş : 1 - Atakaş Hatayspor : 1 (İlk yarı)
İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Rafa Silva'nın derinlemesine pası sonrası savunmadan seken topu önünde bulan Gedson'un ceza yayı önünden sert vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına geri döndü.
15. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Immobile'nin uzak köşeye şutunda top az fakla yandan auta gitti.
19. dakikada Boutobba'nın ceza sahası içi sağ çaprazından uzak köşeye yaptığı sert vuruşta top direkten döndü.
20. dakikada sağ taraftan topla birlikte ceza sahasına giren Boutobba, pasını içeri çevirdi. Penaltı noktası yakınında boş pozisyonda bulunan Abdülkadir Parmak, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1
34. dakikada Rashica'nın pasında topla birlikte ceza sahasına hareketlenen Rafa Silva, Calvo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, penaltı noktasını gösterdi.
36. dakikada beyaz noktanın başına geçen Immobile'nin vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Murat Şener, Suat Güz
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Emrecan Terzi, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Immobile
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Arroyo, Chamberlain, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay
Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cengiz Demir, Massanga, Abdülkadir Parmak, Boutobba, Görkem Sağlam, Joelson Fernandes, Strandberg
Yedekler: Demir Sarıcalı, Bamgboye, Okoronkwo, Recep Burak Yılmaz, Selimcan Temel, Kerim Alıcı, Baran Sarka, Cemali Sertel, Deniz Aksoy, Yiğit Ali Buz
Teknik Direktör: Murat Şahin
Goller: Immobile (dk. 36 pen.) (Beşiktaş), Abdülkadir Parmak (dk. 20) (Atakaş Hatayspor)
Sarı kart: Joelson Fernandes (Atakaş Hatayspor)