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Trendyol Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile Göztepe 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile Göztepe 1-1 Berabere Kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan maçta Atakaş Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Göztepe'nin penaltı golü Romulo'dan gelirken, Hatayspor'un eşitlik golünü Aboubakar attı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Görkem Sağlam'ın pasında topla ceza sahası içine giren Aboubakar'ın vuruşunda Lis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

52. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Rivas'ın içeriye çevirdiği topu, Aboubakar kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 1-1

74. dakikada Victor Hugo'nun pasında sol çaprazdan ceza sahası içine giren Djalma Silva'nın sert vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

76. dakikada Dennis'in pasında ceza sahasında topla buluşan Matsuki'nin vuruşunda Erce ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Savranlar, Ogün Kamacı

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Burak Yılmaz (Bamgboye dk. 77), Calvo, Diack, Görkem Sağlam, Rui Pedro, Rivas (Cengiz Demir dk. 80), Joelson Fernandes (Strandberg 90+2), Aboubakar

Yedekler: Bekaj, Oğuzhan Matur, Kerim Alıcı, Selimcan Temel, Abdulkadir Parmak, Massanga Matondo, Boutobba

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş (Koray Günter dk. 67), Heliton, Bokele, Nazım Sangare (Lasse Nielsen dk. 85), Dennis (İsmail Köybaşı dk. 85), Miroshi, Djalma Silva, Victor Hugo (Doğan Erdoğan dk. 85), Romulo, Juan (Matsuki dk. 76)

Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Furkan Malak, Efe Yavman

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Romulo (dk. 12 pen.) (Göztepe), Aboubakar (dk. 52) (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Taha Altıkardeş, Dennis, Romulo (Göztepe), Calvo (Atakaş Hatayspor) - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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