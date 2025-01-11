Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyeti Selahattin Demirtaş ile görüştü! İşte ilk açıklama

DEM heyeti Selahattin Demirtaş ile görüştü! İşte ilk açıklama
DEM Parti heyetiyle görüşen Demirtaş'tan Öcalan'a destek, Kandil'e uyarı

Tutuklu Demirtaş'tan Öcalan'a destek, Kandil'e uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da tarihi mesajlar: Artık yeni şeyler söyleme vaktidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da tarihi mesajlar
ABD'de bir türlü söndürülemeyen yangın yargıya taşınıyor

Vali herkesin merak ettiği konuyu yargıya taşıyor

Trendyol Süper Lig'de Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor'a 2-1 Yenildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu. Rizespor'un gollerini Ghezzal penaltıdan atarken, Hatayspor'un tek golü Boutobba'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de oynanan karşılaşmada Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Boutobba'nın pasında topla buluşan Aboubakar'ın sert vuruşunda kaleci Grbic meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

53. dakikada Ali Sowe'nin pasında Akintola'nın vuruşunda kaleci Erce topu kornere çeldi.

61. dakikada ceza sahası içinde Varesanovic'in Calvo tarafından düşürülmesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.

63. dakikada beyaz noktanın başına geçen Ghezzal topu ağlara gönderdi. 1-2

72. dakikada ceza sahası yapılan ortaya yükselen Massanga Matondo'nun kafa vuruşunda top kaleci Grbic'te kaldı.

Hakemler: Erkan Özdamar, Volkan Ahmet Narinç, Özcan Sultanoğlu

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Calvo, Kilama, Kamil Ahmet Çörekçi (Cemali Sertel dk.59), Abdulkadir Parmak (Rivas dk. 83), Boutobba, Lamine Diack (Görkem Sağlam dk. 59), Rui Pedro (Massanga Matondo dk.69), Fernandes, Aboubakar (Strandberg dk. 69)

Yedekler: Visar Bakaj, İbrahim Bamgboye, Recep Burak Yılmaz, Selimcan Temel, Oğuzhan Matur

Teknik Sorumlu: Yılmaz Bal

Çaykur Rizespor: Ivo Grbic, Taha Şahin (Sommer Hojer dk. 79), Mocsi, Alikulov, Mithat Pala, Hadziahmetovic (Muhammed Buljubasic dk. 75), Varesanovic (Seyfettin Anıl Yaşar dk. 90+1), Ghezzal, Papanikolaou, Akintola, Sowe (Vaclav Jurecka dk. 9+1)

Yedekler: Tarık Çetin, Canberk Yurdakul, Halil İbrahim Pehlivan, Ayberk Karapo, Yankov Minchev, Doğanay Avcı

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Diack (dk. 11 k.k.), Ghezzal (dk. 63. pen.) (Çaykur Rizespor), Boutobba (dk. 23) (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Calvo, Klima, Erce (Atakaş Hatayspor), Mithat Pala, Papanikolaou (Çaykur Rizespor) - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Otel odasında ölü bulunan savcı adayının son mesajı yürek burktu
img

Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar
img

Arabistan'ı kabul etmeyen İsmail Kartal Süper Lig devine imzayı atıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki çocuk annesini ormanda katletti

İki çocuk annesi Gamze'yi ormanda katletti
Beşiktaş-Bodrum FK maçının ilk 11'leri belli oldu

Beşiktaş-Bodrum FK maçının ilk 11'leri belli oldu
Kanal İstanbul'un ilk köprüsü yükseliyor

Çılgın Proje Kanal İstanbul'da bir ilk yaşanıyor
'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
Fırın devralan işletmeci gelen mahkeme kağıdıyla hayatının şokunu yaşadı

Fırın devralan işletmeci gelen mahkeme kağıdıyla şok yaşadı
Bakan Fidan, YPG'ye sahip çıkan ülkeye resti çekti: Gelsinler de görelim

Amerika'nın kuyruğuna takılan ülkeye kameralar önünde ayar

Son Dakika Haberleri

Beşiktaş-Bodrumspor maçı muhtemel ilk 11'ler! Beşiktaş-Bodrumspor maçının ilk 11'de kimler var? BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Beşiktaş-Bodrumspor Bein Sport canlı takip ve derbi maçı özeti izle! Gönül Dağı 161. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Mısır Tanrıları filmi izle! Mısır Tanrıları filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? Yabani final bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Beşiktaş-Bodrumspor maçı CANLI İZLE! 11 Ocak BJK-Bodrumspor maçı canlı yayın bilgileri... MASTERCHEF FİNAL BÖLÜMÜ CANLI YAYIN! 11 Ocak Tv8 MasterChef final bölümü canlı yayın bilgileri... MasterChef büyük finale kim kaldı? 11 Ocak MasterChef finalistleri kimler? MasterChef 2. finalist kim oldu? Dün akşam MasterChef'te kim kazandı, finale kim kaldı? CANLI MAÇ İZLE! Beşiktaş-Bodrumspor Bein Sports canlı izle! Beşiktaş-Bodrumspor 11 Ocak canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! 11 Ocak Hatayspor-Ç.Rizespor Bein Sports canlı izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.