Trendyol Süper Lig'de Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor'a 2-1 Yenildi
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu. Rizespor'un gollerini Ghezzal penaltıdan atarken, Hatayspor'un tek golü Boutobba'dan geldi.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de oynanan karşılaşmada Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Boutobba'nın pasında topla buluşan Aboubakar'ın sert vuruşunda kaleci Grbic meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
53. dakikada Ali Sowe'nin pasında Akintola'nın vuruşunda kaleci Erce topu kornere çeldi.
61. dakikada ceza sahası içinde Varesanovic'in Calvo tarafından düşürülmesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.
63. dakikada beyaz noktanın başına geçen Ghezzal topu ağlara gönderdi. 1-2
72. dakikada ceza sahası yapılan ortaya yükselen Massanga Matondo'nun kafa vuruşunda top kaleci Grbic'te kaldı.
Hakemler: Erkan Özdamar, Volkan Ahmet Narinç, Özcan Sultanoğlu
Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Calvo, Kilama, Kamil Ahmet Çörekçi (Cemali Sertel dk.59), Abdulkadir Parmak (Rivas dk. 83), Boutobba, Lamine Diack (Görkem Sağlam dk. 59), Rui Pedro (Massanga Matondo dk.69), Fernandes, Aboubakar (Strandberg dk. 69)
Yedekler: Visar Bakaj, İbrahim Bamgboye, Recep Burak Yılmaz, Selimcan Temel, Oğuzhan Matur
Teknik Sorumlu: Yılmaz Bal
Çaykur Rizespor: Ivo Grbic, Taha Şahin (Sommer Hojer dk. 79), Mocsi, Alikulov, Mithat Pala, Hadziahmetovic (Muhammed Buljubasic dk. 75), Varesanovic (Seyfettin Anıl Yaşar dk. 90+1), Ghezzal, Papanikolaou, Akintola, Sowe (Vaclav Jurecka dk. 9+1)
Yedekler: Tarık Çetin, Canberk Yurdakul, Halil İbrahim Pehlivan, Ayberk Karapo, Yankov Minchev, Doğanay Avcı
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Diack (dk. 11 k.k.), Ghezzal (dk. 63. pen.) (Çaykur Rizespor), Boutobba (dk. 23) (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Calvo, Klima, Erce (Atakaş Hatayspor), Mithat Pala, Papanikolaou (Çaykur Rizespor) - MERSİN