Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ve Kayserispor 1-1 Berabere Kaldı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor, Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Antalyaspor'un golü 52. dakikada Dzhikiya'dan gelirken, Kayserispor'un eşitliği sağlayan golü 90+2'de Benes'ten geldi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada sağ kanattan Abdulkadir'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Bilal topu kornere çeldi.

52. dakikada sağ kanattan Safuri'nin kullandığı köşe atışında Dzhikiya'nin penaltı noktasına yakın noktadan kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşede filelerle buluştu. 1-0

58. dakikada Cardoso'nun ara pasıyla ceza sahası sol içte topla buluşan Benes'in şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

78. dakikada sol kanattan çizgiye inen Tuci'nin ortasında ceza sahası içinde Ramazan Civelek'in kafa vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.

90+2. dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza sahası sol içte topla buluşan Nurettin Korkmaz, pasını ceza sahası dışına yollarken, Benes'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

Hakemler: Kadir Sağlam, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mücahid Adem Çelebi

Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Soner Dikmen, Hasan Yakub İlçin (Ceesay dk. 71), Abdülkadir Ömür (Boli dk. 60), Safuri (Cvancara dk. 90), Storm (Samuel dk. 71), Van de Streek (Samet Karakoç dk. 90)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Ali Demirbilek, Berkay Topdemir, Ege İzmirli, Poyraz Yıldırım

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Abdulsamet Burak (Nurettin Korkmaz dk. 79), Denswil (Kayra Cihan dk. 67), Carole, Dorukhan Toköz (Furkan Soyalp dk. 67), Opoku (Burak Kapacak dk. 46), Mendes (Tuci dk. 71), Benes, Cardoso, Onugkha

Yedekler: Onurcan Piri, Yiğit Emre Çeltik, Jung, Arif Kocaman, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Goller: Dzhikiya (dk. 52) (Antalyaspor), Benes (dk. 90+2) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Van de Streek, Safuri, Julian (Antalyaspor), Cardoso, Abdulsamet Burak, Ramazan Civelek (Kayserispor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
