Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ve Kayserispor 1-1 Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor, Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Antalyaspor'un golü 52. dakikada Dzhikiya'dan gelirken, Kayserispor'un eşitliği sağlayan golü 90+2'de Benes'ten geldi.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada sağ kanattan Abdulkadir'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Bilal topu kornere çeldi.
52. dakikada sağ kanattan Safuri'nin kullandığı köşe atışında Dzhikiya'nin penaltı noktasına yakın noktadan kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşede filelerle buluştu. 1-0
58. dakikada Cardoso'nun ara pasıyla ceza sahası sol içte topla buluşan Benes'in şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
78. dakikada sol kanattan çizgiye inen Tuci'nin ortasında ceza sahası içinde Ramazan Civelek'in kafa vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.
90+2. dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza sahası sol içte topla buluşan Nurettin Korkmaz, pasını ceza sahası dışına yollarken, Benes'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
Hakemler: Kadir Sağlam, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mücahid Adem Çelebi
Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Soner Dikmen, Hasan Yakub İlçin (Ceesay dk. 71), Abdülkadir Ömür (Boli dk. 60), Safuri (Cvancara dk. 90), Storm (Samuel dk. 71), Van de Streek (Samet Karakoç dk. 90)
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Ali Demirbilek, Berkay Topdemir, Ege İzmirli, Poyraz Yıldırım
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Abdulsamet Burak (Nurettin Korkmaz dk. 79), Denswil (Kayra Cihan dk. 67), Carole, Dorukhan Toköz (Furkan Soyalp dk. 67), Opoku (Burak Kapacak dk. 46), Mendes (Tuci dk. 71), Benes, Cardoso, Onugkha
Yedekler: Onurcan Piri, Yiğit Emre Çeltik, Jung, Arif Kocaman, Talha Sarıarslan
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Goller: Dzhikiya (dk. 52) (Antalyaspor), Benes (dk. 90+2) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Van de Streek, Safuri, Julian (Antalyaspor), Cardoso, Abdulsamet Burak, Ramazan Civelek (Kayserispor) - ANTALYA