Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor ve Trabzonspor Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Corendon Alanyaspor, Trabzonspor ile 1-1 eşitlikle karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısında Draguş'un golü ile Trabzonspor öne geçerken, Alanyaspor Hadergjonaj'ın penaltı golü ile eşitliği sağladı.
- Trendyol Süper Lig : Alanyaspor: 1 - Trabzonspor : 1 (İlk yarı)
ANTALYA - Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Mendy'nin pasında topla buluşan Draguş ceza sahası içinde yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
31. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında iyi yükselen Cordova'nın kafa vuruşu üstten auta gitti.
41. dakikada Makouta'nın ceza sahası sol çaprazında Cihan'ın müdahalesiyle yerde kalması neticesinde hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.
44. dakikada penaltıda topun başına geçen Hadergjonaj'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
Hakemler: Burak Pakkan, Serkan Çimen, Mehmet Akıncık
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Makouta, Efecan Karaca, Janvier, Augusto, Cordova
Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Serdar Dursun, Lopes, Arda Usluoğlu, Hwang, Fatih Aksoy, Buluthan Bulut, Balkovec, Coelho
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Hüseyin Türkmen, Batagov, Arif Boşluk, Mendy, Umut Güneş, Cihan Çanak, Cham, Draguş, Banza
Yedekler: Taha Tepe, Lundstram, Visca, Ozan Tufan, Eren Elmalı, Serdar Saatçi, Salih Malkoçoğlu, Ali Şahin Yılmaz, Poyraz Efe, Enis Destan
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Hadergjonaj (dk. 44 pen.) (Alanyaspor), Draguş (dk. 8) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Yusuf Özdemir, Lima, Ertuğrul Taşkıran (Alanyaspor), Mendy (Trabzonspor)