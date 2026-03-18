Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 5 Kocaelispor: 0 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Kocaelispor'u 5-0 yenerek büyük bir galibiyet elde etti. Goller Hadergjonaj, Hwang, Lima, İbrahim Kaya ve Janvier'den geldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

63. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde kafa topuna yükselen Lima'nın vuruşunda top ağlara gitti. 3-0

81. dakikada sağ kanattan ceza sahası dışında topla buluşan Hwang önündeki oyuncu İbrahim Kaya ile topu buluşturdu. İbrahim Kaya ceza sahası içine yaptığı vuruşta top ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 4-0

88. dakikada orta alanda topu kazanan Alanyaspor'da İbrahim Kaya, topu Janvier ile buluşturdu. Janvier kalecinin kapattığı köşeden topu ağlara gönderdi. 5-0

90+2. dakikada Smolcic'in ceza yayı üzerinden çektiği şut direkten oyun alanına geri döndü.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Yiğit Arslan, Erkan Akbulut, Ali Can Alp

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, (Fatih Aksoy dk. 84) Janvier, Ruan (Enes Keskin dk. 77) Hagi (İbrahim Kaya dk. 68) Hwang, (Efecan Karaca dk. 84) Mounie (Güven Yalçın dk. 77)

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, İzzet Çelik, Baran Moğultay, Buluthan Bulut, Viana

Teknik Direktör: Joao Pereira

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Rivas, Keita, (Can Keleş dk. 79) Linetty, (Sissoho dk. 46) Agyei, (Samet Yalçın dk. 87) Nonge Churlinov, (Tayfur Bingöl dk. 46) Serdar Dursun (Arda Özyar dk. 70)

Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Muharrem Cinan, Ahmet Sağat, Deniz Ceylan, Furkan Gedik, Samet Yalçın

Teknik Direktör: Volkan Kazak

Goller: Hadergjonaj (dk. 26), Hwang (dk. 31), Lima (dk. 63), İbrahim Kaya (dk. 81), Janvier (dk. 88) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Linetty, Keita, Nonge (Kocaelispor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
