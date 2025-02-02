Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor ve Kasımpaşa Eşit Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı 1-1 berabere sonuçlandı. Adana Demirspor'un golü Tolga Kalender'den, Kasımpaşa'nın golü ise Mamadou Fall'dan geldi.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın sektirdiği top Alioui'nin önünde kaldı. Alioui'nin şutu üstten dışarı çıktı.
13. dakikada Adana Demirspor'un sol kanattan paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Aliou topu ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktası civarında yükselen Tolga Kalender'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
16. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topu savunma uzaklaştırdı. Sağ kanatta topla buluşan Hajradinovic'in ortasında Winck topu kafayla içeri çevirirken, Fall'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-1
39. dakikada Semih Güler'in savunma arkasına attığı uzun pasta sağ kanatta topla buluşan Ali Yavuz Kol'un ceza sahası içinde yaptığı vuruşu kaleci Ali Emre son anda çeldi.
Hakemler: Yasin Kol, Hüsnü Emre Çelimli, Emrah Ünal
Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Arda Okan Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender (Jovan Manev dk.26), Abdulsamet Burak, Ali Yavuz Kol, İzzet Çelik, Tayfun Aydoğan, Nabil Alioui, Bünyamin Balat, Abat Aymbetov
Yedekler: Murat Eser, Vedat Karakuş, Aksel Aktaş, Burhan Ersoy, Salih Kavrazlı, Yücel Gürol, Ozan Demirbağ, Osman Kaynak, Ahmet Yılmaz
Teknik Direktör: Mustafa Avcı
Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Claudio Winck Neto, Nicholas Opoku, Kamil Piatkowski, Yasin Özcan, Cafu, Haris Hajradinovic, Aytaç Kara, Antonin Barak, Josip Brekalo, Mamadou Fall
Yedekler: Şant Kazancı, Sadık Çiftpınar, Can Keleş, Mortadha Ben Ouanes, Jhon Espinoza, Yaman Suakar, Sinan Alkaş, Taylan Utku Aydın, Emirhan Yiğit, Kevin Rodrigues
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Goller: Tolga Kalender (dk. 13) (Adana Demirspor), Mamadou Fall (dk. 16) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Semih Güler ( Adana Demirspor), Antonin Barak ( Kasımpaşa) - ADANA