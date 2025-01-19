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Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor ve Fenerbahçe 0-0 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor ve Fenerbahçe 0-0 Berabere Kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. İlk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Maçın ilk yarısında her iki takım da etkili ataklar geliştirse de gol bulamadı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Mert Müldür'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerimden dışarı gitti.

24. dakikada Fred'in sağ kanattan ortasında kale önünde Youssef En-Nesyri'nin vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

25. dakikada sağ kanattan topla ilerleyen Oğuz, pasını penaltı noktasında bulunan İrfan Can Kahveci'ye aktardı. İrfan Can'ın gelişine yaptığı vuruşta kaleci Deniz üzerine gelen topu iki hamlede kontrol etti.

33. dakikada İzzet Çelik'in sol kanattan ceza sahası içine girip pasın sağ taraftan gelen Alioui'ye aktardı. Alioui'nin vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Savranlar, Süleyman Özay,

Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Semih Güler, Tolga Kalender, Jovan Manev, Arda Okan Kurtulan, İzzet Çelik, Maestro, Abdulsamet Burak, Ali Yavuz Kol, Yusuf Barasi, Nabil Alioui

Yedekler: Murat Eser, Vedat Karakuş, Abat Aymbetov, Bünyamin Balat, Aksel Aktaş, Burhan Ersoy, Florent Shehu, Ozan Demirbağ,

Osman Kaynak, Kadir Karayiğit

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Alexander Djiku, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Fred, Sebastian Szymanski, Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Sofyan Amrabat, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Sarı kartlar: Alexander Djiku (Fenerbahçe), İzzet Çelik (Adana Demirspor) - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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