Trendyol Süper Lig'de 9. Hafta Heyecanı Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 9. Hafta Heyecanı Başlıyor
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de 9. hafta yarın başlayacak. Galatasaray RAMS Başakşehir'e konuk olacak, Beşiktaş Gençlerbirliği'ni ağırlayacak, Fenerbahçe ise Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.

Milli maçlar için liglere verilen aranın ardından heyecan bu hafta oynanacak maçlarla devam edecek. Trendyol Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmaları yarın, 19 Ekim Pazar ve 20 Ekim Pazartesi günü oynanacak. Haftanın öne çıkan maçında lider Galatasaray, yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Gençlerbirliği ile oynayacak. Fenerbahçe de Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın programı şöyle:

Yarın

14.30 Konyaspor - Kocaelispor

17.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği

17.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor

20.00 RAMS Başakşehir - Galatasaray

19 Ekim Pazar

14.30 Kayserispor - Samsunspor

17.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe

17.00 Gaziantep FK - Antalyaspor

20.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük

20 Ekim Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Kasımpaşa - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
