Trendyol Süper Lig'de 8. Hafta Maç Programı Açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftası, yarın başlayacak 2 karşılaşmayla başlıyor. Haftanın önemli derbisinde Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek. Diğer maçlar ise Fenerbahçe'nin Samsunspor ile deplasmanda karşılaşması da dahil olmak üzere çeşitli takımların mücadeleleriyle devam edecek.

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı yarın, 4 Ekim Cumartesi ve 5 Ekim Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın önemli maçında Galatasaray, cumartesi günü derbide Beşiktaş'ı konuk edecek. Fenerbahçe ise Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Süper Lig'de 8. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor

20.00 Trabzonspor - Kayserispor

4 Ekim Cumartesi

14.30 Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor

17.00 Kocaelispor - Eyüpspor

20.00 Galatasaray - Beşiktaş

5 Ekim Pazar

14.30 Kasımpaşa - Konyaspor

17.00 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK

20.00 Göztepe - Başakşehir

20.00 Samsunspor - Fenerbahçe - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
