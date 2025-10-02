Trendyol Süper Lig'de 8. Hafta Maç Programı Açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftası yarın oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı yarın, 4 Ekim Cumartesi ve 5 Ekim Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın önemli maçında Galatasaray, cumartesi günü derbide Beşiktaş'ı konuk edecek. Fenerbahçe ise Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Süper Lig'de 8. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor

20.00 Trabzonspor - Kayserispor

4 Ekim Cumartesi

14.30 Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor

17.00 Kocaelispor - Eyüpspor

20.00 Galatasaray - Beşiktaş

5 Ekim Pazar

14.30 Kasımpaşa - Konyaspor

17.00 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK

20.00 Göztepe - Başakşehir

20.00 Samsunspor - Fenerbahçe - İSTANBUL