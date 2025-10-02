Trendyol Süper Lig'de 8. Hafta Maç Programı Açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 8. haftası, yarın başlayacak 2 karşılaşmayla başlıyor. Haftanın önemli derbisinde Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek. Diğer maçlar ise Fenerbahçe'nin Samsunspor ile deplasmanda karşılaşması da dahil olmak üzere çeşitli takımların mücadeleleriyle devam edecek.
Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı yarın, 4 Ekim Cumartesi ve 5 Ekim Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın önemli maçında Galatasaray, cumartesi günü derbide Beşiktaş'ı konuk edecek. Fenerbahçe ise Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Süper Lig'de 8. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor
20.00 Trabzonspor - Kayserispor
4 Ekim Cumartesi
14.30 Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor
17.00 Kocaelispor - Eyüpspor
20.00 Galatasaray - Beşiktaş
5 Ekim Pazar
14.30 Kasımpaşa - Konyaspor
17.00 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK
20.00 Göztepe - Başakşehir
20.00 Samsunspor - Fenerbahçe - İSTANBUL