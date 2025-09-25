Trendyol Süper Lig'de 7. Hafta Heyecanı Başlıyor
Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı yarın, 27 Eylül Cumartesi, 28 Eylül Pazar ve 29 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Lider Galatasaray, haftanın açılış maçında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise Antalyaspor'u ağırlayacak. Beşiktaş da evinde Kocaelispor ile karşılaşacak.
Süper Lig'de 7. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 Corendon Alanyaspor - Galatasaray
27 Eylül Cumartesi
17.00 Eyüpspor - Göztepe
17.00 Gaziantep FK - Samsunspor
20.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor
28 Eylül Pazar
17.00 Konyaspor - RAMS Başakşehir
17.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
20.00 Kayserispor - Gençlerbirliği
20.00 Fenerbahçe - Antalyaspor
29 Eylül Pazartesi
20.00 Beşiktaş - Kocaelispor - İSTANBUL