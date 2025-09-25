Haberler

Trendyol Süper Lig'de 7. Hafta Heyecanı Başlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta, yarın Corendon Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak maçla başlayacak. Fenerbahçe ve Beşiktaş da kendi maçlarını oynayacak.

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı yarın oynanacak Corendon Alanyaspor- Galatasaray maçıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı yarın, 27 Eylül Cumartesi, 28 Eylül Pazar ve 29 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Lider Galatasaray, haftanın açılış maçında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise Antalyaspor'u ağırlayacak. Beşiktaş da evinde Kocaelispor ile karşılaşacak.

Süper Lig'de 7. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Corendon Alanyaspor - Galatasaray

27 Eylül Cumartesi

17.00 Eyüpspor - Göztepe

17.00 Gaziantep FK - Samsunspor

20.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor

28 Eylül Pazar

17.00 Konyaspor - RAMS Başakşehir

17.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa

20.00 Kayserispor - Gençlerbirliği

20.00 Fenerbahçe - Antalyaspor

29 Eylül Pazartesi

20.00 Beşiktaş - Kocaelispor - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim

5 yıl erken emeklilik fırsatı: İşte yararlanacak kesim ve gün sayısı
3 kuruş para için arkadaşını satırla katletti

3 kuruş para için arkadaşını satırla katletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Kahveci'den Domenico Tedesco'ya olay sözler: Seni kimse kurtaramaz

Fenerbahçe maçında gördüklerine dayanamadı: Bugün gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.