Trendyol Süper Lig'de 7. Hafta Heyecanı Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı yarın oynanacak Corendon Alanyaspor- Galatasaray maçıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı yarın, 27 Eylül Cumartesi, 28 Eylül Pazar ve 29 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Lider Galatasaray, haftanın açılış maçında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise Antalyaspor'u ağırlayacak. Beşiktaş da evinde Kocaelispor ile karşılaşacak.

Süper Lig'de 7. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Corendon Alanyaspor - Galatasaray

27 Eylül Cumartesi

17.00 Eyüpspor - Göztepe

17.00 Gaziantep FK - Samsunspor

20.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor

28 Eylül Pazar

17.00 Konyaspor - RAMS Başakşehir

17.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa

20.00 Kayserispor - Gençlerbirliği

20.00 Fenerbahçe - Antalyaspor

29 Eylül Pazartesi

20.00 Beşiktaş - Kocaelispor - İSTANBUL