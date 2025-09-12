Haberler

Trendyol Süper Lig'de 7-16. hafta programları açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 7-16. hafta programları açıklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 7-16. haftalar arasında oynanacak maçların programını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 7-16. haftalar arasında oynanacak maçların programını açıkladı. Buna göre ligin 8. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş maçı 4 Ekim Cumartesi, 11. haftadaki Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelesi 2 Kasım Pazar ve 14. haftadaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi de 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de 7-16. haftalar arasında oynanacak müsabakaların programı belli oldu. TFF'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın müsabaka saatlerinde değişiklik yapılması yönündeki başvurusu üzerine; Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve yayıncı kuruluş arasında yapılan çalışmalar neticesinde, 2025-2026 sezonunda oynanacak Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu mücadelelerinde uygulanacak maç saatleri 14.30, 17.00 ve 20.00 olarak belirlendiği bildirildi.

Açıklanan programa göre; ligin 8. haftasındaki Galatasaray - Beşiktaş maçı 4 Ekim Cumartesi, 11. haftadaki Beşiktaş - Fenerbahçe mücadelesi 2 Kasım Pazar ve 14. haftadaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi de 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak.

Süper Lig'de 7-16. haftaların programı şu şekilde:

7. hafta

26 Eylül Cuma

20.00 Corendon Alanyaspor - Galatasaray

27 Eylül Cumartesi

17.00 Eyüpspor - Göztepe

17.00 Gaziantep FK - Samsunspor

20.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor

28 Eylül Pazar

17.00 Çaykur Rizespor - Kasmpaşa

17.00 Konyaspor - RAMS Başakşehir

20.00 Kayserispor - Gençlerbirliği

20.00 Fenerbahçe - Antalyaspor

29 Eylül Pazartesi

20.00 Beşiktaş - Kocaelispor

8. hafta

3 Ekim Cuma

20.00 Trabzonspor - Kayserispor

20.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor

4 Ekim Cumartesi

14.30 Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor

17.00 Kocaelispor - Eyüpspor

20.00 Galatasaray - Beşiktaş

5 Ekim Pazar

14.30 Kasımpaşa - Konyaspor

17.00 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK

20.00 Göztepe - RAMS Başakşehir

20.00 Samsunspor - Fenerbahçe

9. hafta

18 Ekim Cumartesi

14.30 Konyaspor - Kocaelispor

17.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor

17.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği

20.00 RAMS Başakşehir - Galatasaray

19 Ekim Pazar

14.30 Kayserispor - Samsunspor

17.00 Gaziantep FK - Antalyaspor

17.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe

20.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük

20 Ekim Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Kasımpaşa

10. hafta

24 Ekim Cuma

20.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor

25 Ekim Cumartesi

17.00 Kocaelispor - Corendon Alanyaspor

20.00 Trabzonspor - Eyüpspor

26 Ekim Pazar

14.30 Antalyaspor - RAMS Başakşehir

17.00 Gençlerbirliği - Konyaspor

17.00 Galatasaray - Göztepe

20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş

27 Ekim Pazartesi

20.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor

20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

11. hafta

31 Ekim Cuma

20.00 RAMS Başakşehir - Kocaelispor

1 Kasım Cumartesi

17.00 Göztepe - Gençlerbirliği

20.00 Galatasaray - Trabzonspor

2 Kasım Pazar

14.30 Konyaspor - Samsunspor

17.00 Kayserispor - Kasımpaşa

20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe

3 Kasım Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Antalyaspor

20.00 Corendon Alanyaspor - Gaziantep FK

20.00 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük

12. hafta

7 Kasım Cuma

20.00 Gençlerbirliği - RAMS Başakşehir

8 Kasım Cumartesi

14.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor

17.00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor

20.00 Kasımpaşa - Göztepe

20.00 Antalyaspor - Beşiktaş

9 Kasım Pazar

14.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor

17.00 Kocaelispor - Galatasaray

20.00 Samsunspor - Eyüpspor

20.00 Fenerbahçe - Kayserispor

13. hafta

22 Kasım Cumartesi

14.30 Kayserispor - Gaziantep FK

17.00 Eyüpspor - Fatih Karagümrük

20.00 Galatasaray - Gençlerbirliği

23 Kasım Pazar

14.30 Göztepe - Kocaelispor

17.00 Beşiktaş - Samsunspor

17.00 Corendon Alanyaspor - Kasımpaşa

20.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

24 Kasım Pazartesi

20.00 Konyaspor - Antalyaspor

20.00 RAMS Başakşehir - Trabzonspor

14. hafta

28 Kasım Cuma

20.00 Kocaelispor - Gençlerbirliği

29 Kasım Cumartesi

14.30 Çaykur Rizespor - Kayserispor

17.00 Gaziantep FK - Eyüpspor

20.00 Kasımpaşa - RAMS Başakşehir

20.00 Trabzonspor - Konyaspor

30 Kasım Pazar

17.00 Antalyaspor - Göztepe

20.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş

1 Aralık Pazartesi

20.00 Samsunspor - Corendon Alanyaspor

20.00 Fenerbahçe - Galatasaray

15. hafta

5 Aralık Cuma

20.00 Galatasaray - Samsunspor

6 Aralık Cumartesi

14.30 Eyüpspor - Kayserispor

17.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor

20.00 RAMS Başakşehir - Fenerbahçe

7 Aralık Pazar

14.30 Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük

17.00 Kocaelispor - Kasımpaşa

20.00 Göztepe - Trabzonspor

8 Aralık Pazartesi

20.00 Beşiktaş - Gaziantep FK

20.00 Corendon Alanyaspor - Antalyaspor

16. hafta

12 Aralık Cuma

20.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği

13 Aralık Cumartesi

14.30 Çaykur Rizespor - Eyüpspor

17.00 Kayserispor - Corendon Alanyaspor

20.00 Antalyaspor - Galatasaray

14 Aralık Pazar

14.30 Gaziantep FK - Göztepe

17.00 Fatih Karagümrük - Kocaelispor

20.00 Samsunspor - RAMS Başakşehir

20.00 Trabzonspor - Beşiktaş

15 Aralık Pazartesi

20.00 Fenerbahçe - Konyaspor - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Diş hastanesinde 'hayali teşhis' skandalı

Diş hastanesinde skandal! Personel şikayet etti, soruşturma başlatıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altına rakip olan yatırım aracı: Bu yıl yüzde 45'ten fazla kazandırdı

Altına rakip olan yatırım aracı: Bu yıl yüzde 45'ten fazla kazandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.