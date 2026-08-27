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Süper Lig 4. Hafta Programı Açıklandı

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TFF, Süper Lig 4. hafta maçlarının programını duyurdu; Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maç günleri UEFA Şampiyonlar Ligi takvimine göre netleşecek. Fenerbahçe-Beşiktaş ve Başakşehir-Galatasaray karşılaşmaları 4-5 Eylül'de saat 20.00'de oynanabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 4. hafta müsabaka planlamasını açıkladı.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray ile Fenerbahçe'nin maç tarihleri, UEFA'nın müsabaka takviminin açıklanmasının ardından belli olacak.

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş, Galatasaray da deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarına göre Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Süper Lig karşılaşmaları 4 Eylül Cuma ve 5 Eylül Cumartesi günleri saat 20.00'de oynanacak şekilde programlanacak.

Süper Lig'de 4. hafta maçlarının programı şöyle:

5 Eylül Cumartesi:

17.00 Erzurumspor FK-TÜMOSAN Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

6 Eylül Pazar:

17.00 Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Arca Çorum FK-Eyüpspor (Çorum Şehir)

20.00 Kocaelispor-Samsunspor (Kocaeli)

20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Papara Park)

7 Eylül Pazartesi:

20.00 Göztepe-Gaziantep FK (ISONEM Park Gürsel Aksel)

20.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)

Kaynak: AA
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