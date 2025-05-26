Trendyol Süper Lig'de 37. hafta sonuçları ve Bodrum FK'nın düşüşü

Trendyol Süper Lig'de 37. hafta sonuçları ve Bodrum FK'nın düşüşü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 37. haftası, oynanan müsabakalarla sona erdi. Galatasaray şampiyonluğunu kutlarken, Bodrum FK ligden düşen son takım oldu. Beşiktaş evinde kaybederken Fenerbahçe de Hatayspor'a mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftası tamamlanırken, ligden düşen son takım Bodrum FK oldu.

Trendyol Süper Lig'de 37. hafta bugün oynanan tek karşılaşma ile tamamlandı. Oynanan 9 müsabakada toplam 32 gol atıldı. Şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta ilan eden Galatasaray, İzmir'de Göztepe'yi mağlup etti. Fenerbahçe ise konuk olduğu Hatayspor karşısında yenilgi yaşadı. Ligde 3.'lük yarışında olan Beşiktaş, evinde Çaykur Rizespor'a kaybederken, Samsunspor ise Trabzonspor deplasmanından 1 puanla döndü. Karadeniz ekibi 61 puana yükselirken, Beşiktaş 59 puanda kaldı.

Bodrum FK, Kayserispor deplasmanında sahadan 1 puanla ayrılırken, Alanyaspor'un kazanmasıyla birlikte küme düştü. Yeşil-beyazlılar, Adana Demirspor, Hatayspor ve Sivasspor'un ardından lige veda eden 4. takım oldu.

Haftanın maçları ve sonuçları:

Eyüpspor - Antalyaspor: 2-1

Göztepe - Galatasaray: 0-2

Gaziantep FK - Kasımpaşa: 2-2

Konyaspor - Alanyaspor: 1-2

Trabzonspor - Samsunspor: 2-2

Beşiktaş - Çaykur Rizespor: 1-2

Başakşehir - Adana Demirspor: 2-3

Kayserispor - Bodrum FK: 1-1

Hatayspor - Fenerbahçe: 4-2 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Putin, ABD'li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor

Putin'den Trump'ı karşısına alacak çıkış: Nefeslerinin kesilmesi lazım
Erdoğan'ın, 'Adaylık derdim yok' sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama

Erdoğan'ın "adaylık" çıkışı soruldu! Sözcü Çelik'in yanıtı çok net
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı

İBB Başkanvekili, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi: Bugün de karnımız doydu

Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi
Fatih Terim sezona 3 puanla nokta koydu

Sezonu 3 puanla noktaladı! İşte Terim'in Suudi Ligi'ndeki sıralaması
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama

Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama
Yunanistan'da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı

Korkutan bakteri komşuyu ele geçirdi! Okullar ardı ardına kapatıldı
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi

Belediyenin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi: Rezil olduk rezil
Hatayspor'dan Fenerbahçe karşısında 4 gollü tarihi zafer

Fenerbahçe'de tarihi hezimet! Hatayspor gol oldu yağdı
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyeler artacak

Memurlara büyük müjde! Maaşlar ve ikramiyeler artacak
Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım

Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım
Çok sayıda şubesi bulunan Başkent Gross konkordato talep etti

Ünlü market zinciri konkordato talep etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.