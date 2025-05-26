Trendyol Süper Lig'de 37. hafta sonuçları ve Bodrum FK'nın düşüşü

Trendyol Süper Lig'in 37. haftası tamamlanırken, ligden düşen son takım Bodrum FK oldu.

Trendyol Süper Lig'de 37. hafta bugün oynanan tek karşılaşma ile tamamlandı. Oynanan 9 müsabakada toplam 32 gol atıldı. Şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta ilan eden Galatasaray, İzmir'de Göztepe'yi mağlup etti. Fenerbahçe ise konuk olduğu Hatayspor karşısında yenilgi yaşadı. Ligde 3.'lük yarışında olan Beşiktaş, evinde Çaykur Rizespor'a kaybederken, Samsunspor ise Trabzonspor deplasmanından 1 puanla döndü. Karadeniz ekibi 61 puana yükselirken, Beşiktaş 59 puanda kaldı.

Bodrum FK, Kayserispor deplasmanında sahadan 1 puanla ayrılırken, Alanyaspor'un kazanmasıyla birlikte küme düştü. Yeşil-beyazlılar, Adana Demirspor, Hatayspor ve Sivasspor'un ardından lige veda eden 4. takım oldu.

Haftanın maçları ve sonuçları:

Eyüpspor - Antalyaspor: 2-1

Göztepe - Galatasaray: 0-2

Gaziantep FK - Kasımpaşa: 2-2

Konyaspor - Alanyaspor: 1-2

Trabzonspor - Samsunspor: 2-2

Beşiktaş - Çaykur Rizespor: 1-2

Başakşehir - Adana Demirspor: 2-3

Kayserispor - Bodrum FK: 1-1

Hatayspor - Fenerbahçe: 4-2 - İSTANBUL