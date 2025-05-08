Trendyol Süper Lig'de 35. Haftanın Hakemleri Belirlendi

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. Trabzonspor- Galatasaray maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta heyecanı yarın, 10 Mayıs Cumartesi, 11 Mayıs Pazar ve 12 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu haftada oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu. Buna göre Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Başakşehir - Fenerbahçe müsabakasında ise Burak Pakkan görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta programı ve görev alacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 RAMS Başakşehir - Fenerbahçe: Burak Pakkan

20.00 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam

10 Mayıs Cumartesi

16.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor: Ozan Ergün

16.00 Eyüpspor - Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe

19.00 Trabzonspor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

11 Mayıs Pazar

16.00 Sivasspor - Bodrum FK: Ümit Öztürk

19.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Çağdaş Altay

19.00 Göztepe - Atakaş Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

12 Mayıs Pazartesi

20.00 Kayserispor - Antalyaspor: Arda Kardeşler - İSTANBUL