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Trendyol Süper Lig'de 29. Hafta Maçları Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 29. Hafta Maçları Başlıyor
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Trendyol Süper Lig'de 29. hafta, milli aranın ardından yarın oynanacak dört karşılaşma ile başlayacak. Öne çıkan maçlar arasında Galatasaray - Beşiktaş derbisi yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta, yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında heyecan milli aranın ardından, yarın, 29 Mart Cumartesi ve 31 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında yarın saat 16.00'da Kayserispor - Hatayspor ve Antalyaspor - Alanyaspor mücadeleleri oynanacak. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Lider Galatasaray, derbi maçta cumartesi günü saat 20.30'da Beşiktaş'a konuk olacak. Hafta pazartesi günü yapılacak Eyüpspor - Başakşehir müsabakasıyla tamamlanacak. Çaykur Rizespor ise 29. haftayı BAY geçecek.

Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın programı şöyle:

28 Mart Cuma

16.00 Kayserispor - Atakaş Hatayspor

16.00 Antalyaspor - Corendon Alanyaspor

20.30 Konyaspor - Gaziantep FK

20.30 Bodrum FK - Fenerbahçe

29 Mart Cumartesi

13.30 Sivasspor - Adana Demirspor

16.00 Samsunspor - Kasımpaşa

16.00 Trabzonspor - Göztepe

20.30 Beşiktaş - Galatasaray

31 Mart Pazartesi

20.30 Eyüpspor - Başakşehir - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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