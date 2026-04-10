Haberler

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında görev alacak hakemler açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçlarında görev yapacak hakemleri açıkladı. İşte maç programı ve hakem atamaları.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

Bugün:

20.00 Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor: Adnan Deniz Kayatepe

Yarın:

14.30 RAMS Başakşehir-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ali Şansalan

17.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Mehmet Türkmen

20.00 Zecorner Kayserispor-Fenerbahçe: Ali Yılmaz

12 Nisan Pazar:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Oğuzhan Aksu

17.00 Göztepe-Kasımpaşa: Çağdaş Altay

20.00 Galatasaray-Kocaelispor: Oğuzhan Çakır

13 Nisan Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Samsunspor: Yasin Kol

20.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: Ozan Ergün

Kaynak: AA / Can Öcal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

