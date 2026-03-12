Haberler

Süper Lig'de 14 ve 15 Mart'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14-15 Mart tarihleri arasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belirlendi. Cumartesi ve Pazar günleri toplam 7 maçta görev alacak hakemler arasında Cihan Aydın, Asen Albayrak, Batuhan Kolak, Çağdaş Altay, Ali Yılmaz, Adnan Deniz Kayatepe ve Yasin Kol yer alıyor. Maç programı ve hakem atamaları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 7 karşılaşmada görev alacak hakemler şöyle:

14 Mart Cumartesi:

13.30 Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor: Cihan Aydın

20.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor: Asen Albayrak

20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Batuhan Kolak

20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Çağdaş Altay

15 Mart Pazar:

16.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor: Ali Yılmaz

20.00 Samsunspor-Zecorner Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş: Yasin Kol

Kaynak: AA / Emre Doğan
