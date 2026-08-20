Süper Lig 2. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta heyecanı yarın, 22 Ağustos Cumartesi, 23 Ağustos Pazar ve 24 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak maçların programı ve düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

21.30 Erzurumspor FK - Galatasaray: Çağdaş Altay

22 Ağustos Cumartesi

19.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor: Ömer Faruk Turtay

19.00 Çorum FK - Kasımpaşa: Fatih Tokail

21.30 Fenerbahçe - Konyaspor: Atilla Karaoğlan

23 Ağustos Pazar

19.00 Eyüpspor - Gaziantep FK: Reşat Onur Coşkunses

19.00 Trabzonspor - Başakşehir: Ali Şansalan

21.30 Göztepe - Gençlerbirliği: Batuhan Kolak

21.30 Corendon Alanyaspor - Beşiktaş: Adnan Deniz Kayatepe

24 Ağustos Pazartesi

21.30 Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı