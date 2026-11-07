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Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın 4 maçında VAR hakemleri açıklandı

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Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın 4 maçında VAR hakemleri açıklandı
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bugün oynanacak 4 maçın VAR hakemleri belli oldu. Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler maçında Halil Umut Meler düdük çalacak, VAR koltuğunda Fabio Melo oturacak.

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak 4 maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 4 karşılaşma bugün oynanacak. Galatasaray, saat 19.00'da Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak. Müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak. Bu karşılaşmanın VAR koltuğunda Fabio Melo oturacak. AVAR'da ise Kerem Ersoy bulunacak.

Bugün yapılacak diğer karşılaşmalarda VAR'da görev yapacak hakemler şöyle:

13.30 Eyüpspor - Kocaelispor: Onur Özütoprak

16.00 Samsunspor - Konyaspor: Pol Van Boekel

19.00 Göztepe - İstanbul Başakşehir: Eren Özyemişcioğlu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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