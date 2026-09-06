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Çorum FK, Eyüpspor Karşısında İlk Yarıda Öne Geçti: 1-0

Çorum FK, Eyüpspor Karşısında İlk Yarıda Öne Geçti: 1-0
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Trendyol Süper Lig 4. hafta maçında Çorum FK, sahasında Eyüpspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın henüz 15. dakikasında ev sahibi ekip, bulduğu golle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Maçın geri kalanında iki takım da skoru değiştirmek için mücadele ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Çorum FK, sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin 15 dakikası ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle geçildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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