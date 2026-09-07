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Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
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Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Carlos Fernandes'in ortasnda kafa vuruşunu gerçekleştiren Fatih Aksoy'un şutunda top direkten döndü.

17. dakikada köşe vuruşunda topu başına geçen Laçi'nin, ceza sahasına havadan gönderdiği pasında, kale sahasında yükselerek kafa vuran Sagnan'ın şutunu, Alanyaspor savunmasında Lima ayağıyla uzaklaştırdı.

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Süleyman Özay, Murat Şener

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Sagnan, Ariss, Taylan Antalyalı, Ahmed Kutucu, Laçi, Olawoyin, Emrecan Bulut, Sowe

Yedekler: Zafer Görgen, Tayyip Talha Sanuç, Umut Erdem, Siaka Bakayoko, Taha Şahin, Moussa Diakité, Valentin Mihaila, Dal Varesanovic, Adedire Awokoya Mebude, Albert Iustin Doicaru

Teknik direktör: Recep Uçar

Alanyaspor: Paulo Victor, Fatih Aksoy, Fidan Aliti, Nuno Lima, Ruan, Baran Ali Gezek, Gaius Makouta, Florent Hadergjonaj, Carlos Fernandes, Ianis Hagi (Yusuf Özdemir dk. 40), Arda Usluoğlu

Yedekler: Yedekler: Mert Furkan Bayram, Bedirhan Özyurt, İbrahim Kaya, Enes Keskin, İzzet Çelik, Omar Ben Ali, Elia Meschack, Ui-jo Hwang, Ivan Cedric

Teknik Direktör: Joao Pereira

Sarı kart: Atilla Mocsi (Çaykur Rizespor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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