Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Carlos Fernandes'in ortasnda kafa vuruşunu gerçekleştiren Fatih Aksoy'un şutunda top direkten döndü.
17. dakikada köşe vuruşunda topu başına geçen Laçi'nin, ceza sahasına havadan gönderdiği pasında, kale sahasında yükselerek kafa vuran Sagnan'ın şutunu, Alanyaspor savunmasında Lima ayağıyla uzaklaştırdı.
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Süleyman Özay, Murat Şener
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Sagnan, Ariss, Taylan Antalyalı, Ahmed Kutucu, Laçi, Olawoyin, Emrecan Bulut, Sowe
Yedekler: Zafer Görgen, Tayyip Talha Sanuç, Umut Erdem, Siaka Bakayoko, Taha Şahin, Moussa Diakité, Valentin Mihaila, Dal Varesanovic, Adedire Awokoya Mebude, Albert Iustin Doicaru
Teknik direktör: Recep Uçar
Alanyaspor: Paulo Victor, Fatih Aksoy, Fidan Aliti, Nuno Lima, Ruan, Baran Ali Gezek, Gaius Makouta, Florent Hadergjonaj, Carlos Fernandes, Ianis Hagi (Yusuf Özdemir dk. 40), Arda Usluoğlu
Yedekler: Yedekler: Mert Furkan Bayram, Bedirhan Özyurt, İbrahim Kaya, Enes Keskin, İzzet Çelik, Omar Ben Ali, Elia Meschack, Ui-jo Hwang, Ivan Cedric
Teknik Direktör: Joao Pereira
Sarı kart: Atilla Mocsi (Çaykur Rizespor)