Beşiktaş Çorum'u 2-0 İle Geçti: İlk Yarı Özeti
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş, Çorum FK’yı konuk ediyor.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Çorum FK'yı konuk ediyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada sağ kanattan Orkun'un ortasında Djalo'nun kafa vuruşu direkten döndü. Arka direğe açılan topu Agbodou içeri çevirirken, Cerny'nin kale önünde yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
32. dakikada Cerny'nin pasında topla buluşan Vlahovic'in rakibini geçip ceza sahası içinde sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Marcos Felipe meşin yuvarlağı kurtardı. Dönen topa Orkun'un sol çaprazdan yaptığı vuruşta savunmadan seken top kornere gitti.
36. dakikada Orkun'un ara pasında Trossard kaleciyi geçerek altıpastan içeriye orta yaptı. Boş pozisyondaki Murillo'nun diziyle yaptığı vuruş üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
40. dakikada Olaitan'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Penetra'ya çarpıp kornere gitti. VAR'ın uyarısıyla monitöre gelip pozisyonu izleyen hakem Çağdaş Altay beyaz noktayı gösterdi.
43. dakikada penaltıda topun başına geçen Vlahovic sağ alt köşeden topu ağlara gönderdi. 2-0
Stat: Tüpraş
Hakemler: Çağdaş Altay, İbrahim Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar
Beşiktaş: Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Vaclav Cerny, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Leandro Trossard, Dusan Vlahovic
Yedekler: Doğan Alemdar, Taylan Bulut, Emirhan Topçu, Kassoum Ouattara, Wilfred Ndidi, Fabio Miretti, Kartal Kayra Yılmaz, Ernest Poku, Hyeon-gyu Oh, İlhan Fakılı
Teknik Direktör: Vincenzo Italiano
Çorum FK: Marcos Felipe, Gökhan Sazdağı, Alexandre Penetra, Hrvoje Smolcic, Andrei Borza, Berat Özdemir, Ylber Ramadani, Serdar Gürler, Mohamed Diomande, Emircan Gürlük, Jesus Ramirez
Yedekler: Erhan Erentürk, Arda Hilmi Şengül, Ahmed Ildız, Göktan Gürpüz, Fredy, Markus Karlsbakk, Ermin Mahmic, Cengiz Ünder, Mame Thiam, Hüseyin Bulut
Teknik Direktör: Uğur Uçar
Goller: Cerny (dk. 9) Vlahoviç (dk. 43 pen.) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Orkun Kökçü (Beşiktaş), Ylber Ramadani, Gökhan Sazdağı (Çorum FK)