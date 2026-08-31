Haberler

Beşiktaş Çorum'u 2-0 İle Geçti: İlk Yarı Özeti

Beşiktaş Çorum'u 2-0 İle Geçti: İlk Yarı Özeti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş, Çorum FK’yı konuk ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Çorum FK'yı konuk ediyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada sağ kanattan Orkun'un ortasında Djalo'nun kafa vuruşu direkten döndü. Arka direğe açılan topu Agbodou içeri çevirirken, Cerny'nin kale önünde yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

32. dakikada Cerny'nin pasında topla buluşan Vlahovic'in rakibini geçip ceza sahası içinde sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Marcos Felipe meşin yuvarlağı kurtardı. Dönen topa Orkun'un sol çaprazdan yaptığı vuruşta savunmadan seken top kornere gitti.

36. dakikada Orkun'un ara pasında Trossard kaleciyi geçerek altıpastan içeriye orta yaptı. Boş pozisyondaki Murillo'nun diziyle yaptığı vuruş üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

40. dakikada Olaitan'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Penetra'ya çarpıp kornere gitti. VAR'ın uyarısıyla monitöre gelip pozisyonu izleyen hakem Çağdaş Altay beyaz noktayı gösterdi.

43. dakikada penaltıda topun başına geçen Vlahovic sağ alt köşeden topu ağlara gönderdi. 2-0

Stat: Tüpraş

Hakemler: Çağdaş Altay, İbrahim Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar

Beşiktaş: Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Vaclav Cerny, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Leandro Trossard, Dusan Vlahovic

Yedekler: Doğan Alemdar, Taylan Bulut, Emirhan Topçu, Kassoum Ouattara, Wilfred Ndidi, Fabio Miretti, Kartal Kayra Yılmaz, Ernest Poku, Hyeon-gyu Oh, İlhan Fakılı

Teknik Direktör: Vincenzo Italiano

Çorum FK: Marcos Felipe, Gökhan Sazdağı, Alexandre Penetra, Hrvoje Smolcic, Andrei Borza, Berat Özdemir, Ylber Ramadani, Serdar Gürler, Mohamed Diomande, Emircan Gürlük, Jesus Ramirez

Yedekler: Erhan Erentürk, Arda Hilmi Şengül, Ahmed Ildız, Göktan Gürpüz, Fredy, Markus Karlsbakk, Ermin Mahmic, Cengiz Ünder, Mame Thiam, Hüseyin Bulut

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Goller: Cerny (dk. 9) Vlahoviç (dk. 43 pen.) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Orkun Kökçü (Beşiktaş), Ylber Ramadani, Gökhan Sazdağı (Çorum FK)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Tekke'den istifa açıklaması

Fatih Tekke'den istifa açıklaması
4 maçta 0 çeken takımın taraftarından yönetime istifa çağrısı

4 maçta 0 çeken efsane takımın taraftarından yönetime istifa çağrısı
Yer: Gaziantep! Yan odadan gelen sesleri kayda alıp paylaştı

Yan odadan gelen cinsel ilişki seslerini kayda alıp paylaştı
Giresun’da gastroenterit salgını şüphesi 700’den fazla kişi hastaneye başvurdu

3 günde 800'e yakın kişi hastaneye koştu! Hepsinin şikayeti aynı
İsrailli Bakan Ben-Gvir'den insanlık dışı kampanya: Yapay zekayla Filistinlileri toplama kampına koydu

Bunu düşünen insan olamaz! İsrailli bakandan skandal seçim kampanyası
Aziz Yıldırım'dan talimat! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı
Yusuf Akçiçek yeniden Galatasaraylı oluyor

Artık o da Galatasaraylı!