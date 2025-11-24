Haberler

Trendyol Süper Lig: Başakşehir, Trabzonspor'a 4-3 Yenildi

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Trabzonspor'a 4-3 mağlup oldu. Maçta yaşanan penaltı kararları ve goller, son dakikalarları oldukça heyecanlı geçirdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

74. dakikada hakem Halil Umut Meler, potansiyel penaltı sebebiyle VAR uyarı sonrası kenara geldi. Başakşehir'de Kemen'in ceza sahası içinde elle oynadığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

76. dakikada penaltıyı kullanan Paul Onuachu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2

77. dakikada Zubkov'un sol taraftan ortasında savunmadan seken top Batagov'un önünde kaldı. Bu oyuncunun soldan içeri çevirdiği topu kale alanı gerisinden Muçi, gelişine vuruşla filelere gönderdi. 2-3

86. dakikada Muçi'nin sağdan ortasında ceza sahası içindeki Batagov'un kafa vuruşunda kaleci Muhammed, sağ üst köşeye gelen meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

90+1. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Duarte'nin kafayla içeri çevirdiği topu kale önünde Bertuğ tamamladı. 3-3

90+11. dakikada Batagov'un pasında Ernest Muçi, ceza yayı üzerinden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı sol üst köşeden filelerle buluşturdu. 3-4

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Halil Umut Meler, Çağlar Uyarcan, Murat Temel

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Leonardo Duarte, Ousseynou Ba, Festy Ebosele, Olivier Kemen (Bertuğ Yıldırım dk. 81), Umut Güneş (Ömer Ali Şahiner dk. 81), Deniz Türüç (Jerome Opoku dk. 13), Amine Harit (Berat Özdemir dk. 62), Eldor Shomurodov, Davie Selke (Nuno da Costa dk. 81)

Yedekler: Doğan Alemdar, Abbosbek Fayzullayev, Miguel Crespo, Jakub Kaluzinski, Ivan Brnic

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Trabzonspor: Andre Onana, Wagner Pina, Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Mustafa Eskihellaç, Christ Oulai, Tim Folcarelli (Ernest Muçi dk. 63), Edin Visca (Kazeem Olaigbe dk. 11), Felipe Auguto (Ozan Tufan dk. 86), Oleksandr Zubkov, Paul Onuachu

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Danylo Sikan, Onuralp Çakıroğlu, Rayyan Baniya, Yakuphan Sarialioğlu, Arif Boşluk, Serdar Saatçı

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Davie Selke (dk. 22 pen.), Eldor Shomurodov (dk. 45), Bertuğ Yıldırım (dk. 90+1) (RAMS Başakşehir), Felipe Auguto (dk. 37), Paul Onuachu (dk. 76 pen.) Ernest Muçi (dk. 77), Ernest Muçi (dk. 90+11) (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Festy Ebosele (dk. 10) (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Olivier Kemen, Ousseynou Ba (RAMS Başakşehir), Christ Oulai, Ernest Muçi (Trabzonspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
