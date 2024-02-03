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Trendyol Süper Lig: Antalyaspor 0 - Fenerbahçe 1 (İlk yarı)

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

- Trendyol Süper Lig : Antalyaspor : 0 - Fenerbahçe : 1 (İlk yarı)

ANTALYA - Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakika gelişen Antalyaspor atağında Larsson'un ceza sahasından vuruşu savunmadan geri dönerken, Bytyqi'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

15. dakikada kaleci Helton Leite'nin uzun göndermek istediği pasta Cengiz Ünder meşin yuvarlağı kontrol ederek pasını Dzeko'ya verdi. Dzeko'nun vuruşunda top kaleci Leite'de kaldı.

27. dakikada Kaluzinski'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak sağ köşeden az farkla üstten auta gitti.

32. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında Krunic'in kafa ile dokunduğu meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

33. dakikada İsmail Yüksek'in pasında Tadic, rakibini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kale direğinin sağından dışarı çıktı.

35. dakikada Saric'in pasında Güray'ın ceza sahası içerisinde gelişine vurduğu meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı gitti.

42. dakikada Tadic'in ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top İsmail Yüksek'in önünde kaldı. İsmail'in bekletmeden pasında Cengiz Ünder, ceza sahası içi sağ çaprazdan plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

Hakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok

Antalyaspor: Helton Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Sam Larsson, Safuri, Saric, Bytyqi, Adam Buksa

Yedekler: Ataberk Karadeniz, Erdal Rakip, Bünyamin Balcı, Ufuk Akyol, Deni Milosevic, Ömer Toprak, Van de Streek, Gomes Pereira, Emre Uzun, Assombalonga

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Krunic, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Dzeko

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, King, İrfan Can Kahveci, Bonucci, Batshuayi, Oosterwolde, Miha Zajc, Muhammet İmre

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gol: Cengiz Ünder (dk. 42) (Fenerbahçe)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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