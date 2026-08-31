Trendyol Süper Lig: Amed Sportif Faaliyetler 0-1 Trabzonspor (İlk 20 Dakika)
Trendyol Süper Lig 3. hafta mücadelesinde Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk 20 dakikası bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğü ile geçildi. Karşılaşmanın detayları ve gelişmeleri için haberimizi takip edin.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor karşılaşıyor. Müsabakada 20 dakika bordo-mavililerin 1-0 üstünlüğü ile geçildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı