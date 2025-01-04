Üye Girişi
Haberler
Ferdi Tayfur'un cenazesinde izdiham! Tabutu yere düşürüyorlardı
Az kalsın tabut gidiyordu
Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Teröristler için üçüncü bir yol yok
PKK silah bırakmazsa ne olur? Erdoğan'ın mesajı çok net
Özel'den tüm siyasi partilere çağrı yaptı: Gelin emekli maaşını bu rakama çıkaralım
Diğer partilere çağrı yaptı: Gelin emekli maaşını bu rakama çıkaralım

Trendyol Süper Lig: Adana Demirspor - Başakşehir Maçının İlk Yarısı

Trendyol Süper Lig: Adana Demirspor - Başakşehir Maçının İlk Yarısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor, evinde Başakşehir ile karşılaştı. İlk yarı konuk ekip Başakşehir'in 32. dakikada Davidson'un attığı golle 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor, evinde Başakşehir ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Hamza Güreler'in defansın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Crespo'dan önce kaleci Deniz Dönmezer kalesini terk ederek topu uzaklaştırdı.

16. dakikada Yusuf Barasi'nin kullandığı serbest vuruşta arka direkte Arda Kurtulan'dan seken top kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.

25. dakikada atılana pasta savunma arkasına sarkan Piatek'in ceza sahası içinde yerden vuruşunda kaleci Deniz Dönmezer ayaklarıyla topu kontrol etti.

32. dakikada Kemen'in sağ kanattan ortasında ceza ceza sahası içinde yükselen Davidson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Hakemler: Erkan Özdamar, Bersan Duran, Uğur Sarı

Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Semih Güler, Tolga Kalender, Arda Kurtulan, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik, Maestro, Ozan Demirbağ, Yusuf Barasi, Ali Yavuz Kol, Aimbetov

Yedekler: Murat Eser, Tayfun Aydoğan, Alioui, Manev, Bünyamin Balat, Aksel Aktaş, Burhan Ersoy, Salih Kavrazlı, Shehu, Osman Kaynak

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Onur Ergün, Deniz Türüç, Kemen, Crespo, Davidson, Piatek

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Berat Özdemir, Keny, Pelkas, Ömer Faruk Beyaz, Djalo, Figueiredo, Emre Kaplan

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Sarı kartlar: Crespo, Opoku, Kemen (Başakşehir)

Gol: Davidson (dk. 32)(Başakşehir) - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı! Bakanlıktan jet açıklama
img

Ünlü dizinin ikonik evi satılıyor! Fiyatı dudak uçuklattı
img

Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlatıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç muayene ücretlerine gelen zam sürücüleri isyan ettirdi
Araç muayene ücretlerine gelen zam sürücüleri isyan ettirdi
Alex ve Caner birbirine sarıldı, herkes aynı yorumu yaptı
Bu kareyi gören herkes aynı yorumu yapıyor
Cuma vaazında müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
Müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı! İfadesi tüyler ürpertti
Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı
Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu cenaze töreninde
İşte Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu
Ali Erbaş'ın kızının Gassal dizisi için yaptığı yorum tepki çekti
Ali Erbaş'ın kızının Gassal dizisi için yaptığı yorum tepki çekti

Son Dakika Haberleri

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 5-6 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 5-6 Ocak Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 5-6 Ocak Bergama, Ödemiş, Menderes su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 5-6 Ocak Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 5-6 Ocak Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 5-6 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 5-6 Ocak Yenimahalle, Çankaya, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 5 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Yengeç, Aslan, Terazi burcu yorumu! 5 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 4-5 Ocak Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 4-5 Ocak Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 4-5 Ocak Buca, Bornova, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.