Trendyol Süper Lig: Adana Demirspor - Başakşehir Maçının İlk Yarısı
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor, evinde Başakşehir ile karşılaştı. İlk yarı konuk ekip Başakşehir'in 32. dakikada Davidson'un attığı golle 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor, evinde Başakşehir ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Hamza Güreler'in defansın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Crespo'dan önce kaleci Deniz Dönmezer kalesini terk ederek topu uzaklaştırdı.
16. dakikada Yusuf Barasi'nin kullandığı serbest vuruşta arka direkte Arda Kurtulan'dan seken top kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.
25. dakikada atılana pasta savunma arkasına sarkan Piatek'in ceza sahası içinde yerden vuruşunda kaleci Deniz Dönmezer ayaklarıyla topu kontrol etti.
32. dakikada Kemen'in sağ kanattan ortasında ceza ceza sahası içinde yükselen Davidson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
Hakemler: Erkan Özdamar, Bersan Duran, Uğur Sarı
Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Semih Güler, Tolga Kalender, Arda Kurtulan, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik, Maestro, Ozan Demirbağ, Yusuf Barasi, Ali Yavuz Kol, Aimbetov
Yedekler: Murat Eser, Tayfun Aydoğan, Alioui, Manev, Bünyamin Balat, Aksel Aktaş, Burhan Ersoy, Salih Kavrazlı, Shehu, Osman Kaynak
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Onur Ergün, Deniz Türüç, Kemen, Crespo, Davidson, Piatek
Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Berat Özdemir, Keny, Pelkas, Ömer Faruk Beyaz, Djalo, Figueiredo, Emre Kaplan
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Sarı kartlar: Crespo, Opoku, Kemen (Başakşehir)
Gol: Davidson (dk. 32)(Başakşehir) - ADANA