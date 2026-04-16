Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. Maç programına göre, çeşitli hakemler önemli karşılaşmalarda sahada olacak.
Trendyol Süper Lig'de 30. hafta oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Hesap.com Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe
18 Nisan Cumartesi:
14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-ikas Eyüpspor: Cihan Aydın
17.00 Kocaelispor-Göztepe: Ali Yılmaz
20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray: Batuhan Kolak
19 Nisan Pazar:
14.30 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Aksu
17.00 Samsunspor-Beşiktaş: Gürcan Hasova
20.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir: Alper Akarsu
20 Nisan Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK-Zecorner Kayserispor: Atilla Karaoğlan