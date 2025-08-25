Trendyol Süper Lig 3. Haftası Geride Kaldı: Galatasaray ve Trabzonspor Zirvede

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 6 maç oynandı. Galatasaray ve Trabzonspor, 3 haftada 9 puana ulaşan ekipler oldu.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftası ertelenen müsabakalar dışında bugün oynanan Eyüpspor - Alanyaspor karşılaşmasıyla tamamlandı. Son şampiyon Galatasaray, Kayseri'de farklı galibiyete imza attı. Sarı-kırmızılılar 3 haftada 9 puan alırken, kalesinde gol görmedi. Bir maçı eksik Fenerbahçe, taraftarı önünde ligin yeni ekibi Kocaelispor'u konuk ederken 3 puana 3 golle ulaştı. Trabzonspor ise evinde Antalyaspor'u tek golle geçti ve 3'te 3 yaptı.

Avrupa kupalarında mücadele eden takımların maçları bu hafta da ertelendi. Ligin 3. haftasında oynanması planlanan Konyaspor - Beşiktaş, Çaykur Rizespor - Başakşehir ve Samsunspor - Kasımpaşa karşılaşmaları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

Haftanın maçları ve sonuçları:

Fatih Karagümrük - Göztepe: 0-2

Fenerbahçe - Kocaelispor: 3-1

Gaziantep FK - Gençlerbirliği: 2-1

Trabzonspor - Antalyaspor: 1-0

Kayserispor - Galatasaray: 0-4

Eyüpspor - Alanyaspor: 2-1 - İSTANBUL