Haberler

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Önemli karşılaşmalarda görev alacak olan hakemler arasında Ali Şansalan'ın da bulunduğu Trabzonspor-Beşiktaş maçı öne çıkıyor.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Ligde 14 Aralık Pazar günü yapılacak Trabzonspor- Beşiktaş karşılaşmasında hakem Ali Şansalan görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligin 16. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

13 Aralık Cumartesi:

14.30 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor: Yiğit Arslan

17.00 Zecorner Kayserispor-Corendon Alanyaspor: Erdem Mertoğlu

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Galatasaray: Ali Yılmaz

14 Aralık Pazar:

14.30 Gaziantep FK-Göztepe: Cihan Aydın

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kocaelispor: Çağdaş Altay

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

20.00 Samsunspor-RAMS Başakşehir: Oğuzhan Aksu

15 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Ozan Ergün

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor

Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor
Gribin ilacı bu meyve! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor

Gribin gerçek ilacı! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Beğeni yağıyor! Bu videonun nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
Gençlerbirliği'nde skandallar bitmiyor! Kongre'ye alkollü gelen isim başka kulüpte yönetici çıktı

Kongreye alkollü gelen isim başka kulüpte yönetici çıktı
Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor

Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor
Türkiye'de 400'den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti

Türkiye'de 400'den fazla şubesi var! Dev marka konkordato ilan etti
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay

Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'na savaş açtı
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı

Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı
title