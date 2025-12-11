Trendyol Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Önemli karşılaşmalarda görev alacak olan hakemler arasında Ali Şansalan'ın da bulunduğu Trabzonspor-Beşiktaş maçı öne çıkıyor.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Ligde 14 Aralık Pazar günü yapılacak Trabzonspor- Beşiktaş karşılaşmasında hakem Ali Şansalan görev alacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligin 16. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
13 Aralık Cumartesi:
14.30 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor: Yiğit Arslan
17.00 Zecorner Kayserispor-Corendon Alanyaspor: Erdem Mertoğlu
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Galatasaray: Ali Yılmaz
14 Aralık Pazar:
14.30 Gaziantep FK-Göztepe: Cihan Aydın
17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kocaelispor: Çağdaş Altay
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
20.00 Samsunspor-RAMS Başakşehir: Oğuzhan Aksu
15 Aralık Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Ozan Ergün