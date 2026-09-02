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Vanspor evinde Batman Petrolspor'a 2-0 kaybetti

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Trendyol 1. Lig’in 5. hafta maçında Vanspor FK, konuk ettiği Batman Petrol Spor’a 2-0 mağlup oldu.

Trendyol 1. Lig'in 5. hafta maçında Vanspor FK, konuk ettiği Batman Petrol Spor'a 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

21. dakikada Vanspor'da Ozan'ın sol taç çizgisine yakın yerden kullandığı serbest vuruşta kaleci Çağlar meşin yuvarlığı uzaklaştırdı.

25. dakikada savunmanın arasına atılan topa hareketlenen Furkan, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta top direkten oyun alanına döndü.

34. dakikada Batman Petrolspor'da Metehan'ın ceza sahasının soluna doğru gönderdiği topla buluşan Ömürcan'ın vuruşunda top kalenin az farkla üstünden auta çıktı.

39. dakikada sağ kanattan yapılan ortada kaleci Abdülsamet'ten seken topu kaleye gönderen Biron'un vuruşunu savunmada Sinan kale çizgisinden çıkardı.

45. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Doria'nın vuruşunda top sol köşeden filelerle buluştu. 0-1

90. dakikada Vanspor'da ceza sahasının sağında topla buluşan Zivkovic'in şutunda kaleci Çağlar'ı da geçen topu Doria kornere uzaklaştırdı.

90+3. dakikada hızlı gelişen Batman Petrolspor atağında rakip yarı sahanın ortasında topla buluşan Pedrinho ceza sahasına girerken yaptığı yerden vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Ramazan Ufuk Avdaş, Enes Berk Güçlü

Vanspor FK: Abdülsamed, Sinan, Oulare, Mehmet Manış, Faruk Can, Mehmet Özcan (Hikmet Çiftçi dk. 66), Özkan, Furkan (Alhaft dk. 46), Bardhi (Celal Hanalp dk. 83), Ozan Kökçü (M. Khan dk. 66), Zivkovic (Mehmet Can Davarcıoğlu dk. 31)

Yedekler: Muhammet Çakmak, Anıl Yıldırım, Batuhan İşçiler, Güvenç Usta, Medeni Bingöl

Teknik Direktör: Murat Yıldırım

Batman Petrol Spor: Çağlar, Doria, Metehan, Polat, Ömürcan (Yasir Subaşı dk. 85), Emirhan (Oğuz Gürbulak dk. 74), Benny, Jin Ho Jo, Buğra (Pedrinho dk. 65), Biron (Gökhan Karadeniz dk. 74), Cordova (Gökhan Altıparmak dk. 85)

Yedekler: Birkan Tetik, David, Karan Topdemir, Murat Sipahioğlu, Devran Bozardıç,

Teknik Direktör: Selçuk Şahin

Goller: Doria (dk. 45), Pedrinho (dk. 90+3) (Batman Petrolspor)

Sarı kartlar: Oulare, Özkan (Vanspor FK), Ömürcan (Batman Petrolspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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